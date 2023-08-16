桃園護國宮開講談缺蛋　郭台銘：民進黨用人不唯才

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郭台銘表示，民進黨政府用人不唯他的能力，用的都是聽黨意不聽民意的人，這是他們第一個犯的錯誤；第二，沒有用到真正的農業專家，他以蛋荒為例指出，當初就研究過，當時就覺得蛋雞有問題，民進黨政府不願把真相告訴人民，並表示一個不願意說真相的政府，一個沒有能力的政府，問題一定會層出不窮。
郭台銘指出，台灣本來都是年輕的蛋雞在生蛋，雞瘟發生後，因為雞要打疫苗的問題，後來就變成老母雞在生蛋，雞蛋良率不如年輕蛋雞，加上幼雞死亡，沒有專家提出對策，就一直讓老雞生蛋。至於進口蛋，郭表示，從這麼遠的地方運來台灣每個進口雞蛋都是貼補。從巴西空運蛋來台，最少也要一兩週，因為沒有直飛蛋不新鮮，之後又有保存及包裝等問題，最後通通報廢，這就是一個錯誤的政策。
郭台銘表示，對於民進黨政府，可這有什麼辦法？民進黨政府花的是人民的納稅錢，只有把民進黨政府下架，如果不下架，這個問題一定層出不窮，就從一個民生的問題衍生到將來成為經濟問題，不對的人坐在不對的位置，一直做出錯誤的決定。
對於之前郭台銘所提出的政策0-6歲國家養的財源規劃，郭台銘表示自己算過，全部國家養，一年1千8百億；65歲以上長者，每個月花一萬多塊錢，所需經費不多。郭表示，因為沒有老年人就沒有現在的我們；沒有年輕人就沒有未來的台灣。只要把這些弊案堵掉，把這些錯誤的政策堵掉，郭表示經過他的計算，經費將綽綽有餘。郭台銘最後強調，政府要換人做，換一個了解如何治本的人，可以從根本解決經濟民生的問題。