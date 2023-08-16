香港西貢鬧鬼「有結界」？警探登山失蹤　生前最後通話紀錄超毛

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而整個事件最詭異的地方在於，丁利華曾經成功與外界通話，留下長達7分鐘的通話紀錄，當時丁利華報案後稱自己在西貢登山迷路，接線人員詢問他現在位置，丁利華回答自己在487020，接線人員問他是否從麥理浩徑入山，丁利華回答沒錯，稱自己走了2小時後發現迷路，現在剛過5870。
這下接線人員糊塗了，問說一開始不是在487020，怎麼一下又到了5870，丁利華只重複回答差一點到了，差一點到了。接線人員再問他，在途中有沒有看到M001、M011、M030等標誌柱？丁利華表示沒看到。
接線人員指出，那應該就不是在麥理浩徑上，丁利華則說自己有看到「密碼」，但沒注意數字多少。這時訊號變差，接線人員要求丁利華不要再移動，站在原地等待救援比較好，但丁利華回答「撐不住了啊」。
於是接線人員叫了救護車，但就在這時，丁利華突然在電話中大喊救命，接線人員趕緊詢問丁利華到底所在位置在哪，但丁利華只是持續喊救命，然後回答「我不記得有這條路」，最後就在連續的救命聲中斷線。
家屬表示，丁利華熱愛獨自登山，每次出遊都會拍回大量照片，且任職警探工作的丁利華，生性謹慎，在山野間一直很小心，不是那種大膽的冒險者，至今也不明白為何會在西貢山上失蹤。
警察調閱丁利華的電腦，發現他在2004年就曾去過西貢3次，失蹤那次是第4次去西貢，而在出發前，丁利華也有事先調查路線。事後有位當地村長表示自己曾在當天中午見過丁利華，丁利華稱手機信號不好，於是來借電話，但這條線索最終也沒有發揮作用，丁利華依舊宛如人間蒸發，至今既找不到人也沒見著屍體，成為香港西貢最知名的一樁懸案。
※【NOWnews 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。