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香港西貢鬧鬼「有結界」？警探登山失蹤　生前最後通話紀錄超毛

▲香港反黑組警探丁利華，前往西貢大蚊山登山後失聯，只留下讓外界不得其解的通路紀錄，成為當地最知名的懸案。（圖／翻攝自微博）
▲香港反黑組警探丁利華，前往西貢大蚊山登山後失聯，只留下讓外界不得其解的通路紀錄，成為當地最知名的懸案。（圖／翻攝自微博）

記者倪浩軒/綜合報導

香港西貢郊野公園在網路上被稱為「中國百慕達三角洲」，當地經常發生離奇的失蹤事件，而其中最知名的是2005年，一位反黑組警探登山失蹤，他最後曾打電話給外界求救，通話了7分多鐘卻還是找不到位置，留下的通話紀錄至今仍不時引發網友熱議。

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綜合中國媒體報導，事情發生在2005年9月11日，反黑組警探丁利華獨自前往西貢大蚊山登山，結果離奇失蹤，警方出動了200多人展開搜查，至今依然沒有丁利華的消息。

而整個事件最詭異的地方在於，丁利華曾經成功與外界通話，留下長達7分鐘的通話紀錄，當時丁利華報案後稱自己在西貢登山迷路，接線人員詢問他現在位置，丁利華回答自己在487020，接線人員問他是否從麥理浩徑入山，丁利華回答沒錯，稱自己走了2小時後發現迷路，現在剛過5870。

這下接線人員糊塗了，問說一開始不是在487020，怎麼一下又到了5870，丁利華只重複回答差一點到了，差一點到了。接線人員再問他，在途中有沒有看到M001、M011、M030等標誌柱？丁利華表示沒看到。

▲麥理浩徑沿途有許多類似這樣的標誌柱，幫助登山客定位。（圖／翻攝自微信）
▲麥理浩徑沿途有許多類似這樣的標誌柱，幫助登山客定位。（圖／翻攝自微信）
接線人員指出，那應該就不是在麥理浩徑上，丁利華則說自己有看到「密碼」，但沒注意數字多少。這時訊號變差，接線人員要求丁利華不要再移動，站在原地等待救援比較好，但丁利華回答「撐不住了啊」。

於是接線人員叫了救護車，但就在這時，丁利華突然在電話中大喊救命，接線人員趕緊詢問丁利華到底所在位置在哪，但丁利華只是持續喊救命，然後回答「我不記得有這條路」，最後就在連續的救命聲中斷線。

家屬表示，丁利華熱愛獨自登山，每次出遊都會拍回大量照片，且任職警探工作的丁利華，生性謹慎，在山野間一直很小心，不是那種大膽的冒險者，至今也不明白為何會在西貢山上失蹤。

警察調閱丁利華的電腦，發現他在2004年就曾去過西貢3次，失蹤那次是第4次去西貢，而在出發前，丁利華也有事先調查路線。事後有位當地村長表示自己曾在當天中午見過丁利華，丁利華稱手機信號不好，於是來借電話，但這條線索最終也沒有發揮作用，丁利華依舊宛如人間蒸發，至今既找不到人也沒見著屍體，成為香港西貢最知名的一樁懸案。

※【NOWnews 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。
 

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