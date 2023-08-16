桃寶館開幕視覺設計爆抄襲 桃市社會局：將依約向廠商究責
桃園市北區青少年活動中心桃寶館，今年4月開幕活動的視覺設計海報爆出涉及抄襲國外設計師作品。市議員黃瓊慧今（16）日在臉書發文指出，她在社群平台看到有網友爆料，指桃園市政府社會局的海報與國外藝術家 Jessica畫的有高度相似之處。對此市府社會局表示，開幕活動是委由公關公司辦理，該公司委任設計師涉及抄襲之作品，已造成桃園市政府形象嚴重受損，市府將依約追究其違約使用未經授權的責任，未來也不排除訂定更加嚴格合約條件以保護智慧財產。
記者李春台／桃園報導
黃瓊慧經她寫信向國外設計師 Jessica Nielsen確認，獲得回覆「沒有任何在台灣的合作案」，「未經許可使用我的作品真是令人難過」。
黃瓊慧說，連去信確認的她都同感丟臉，除了呼籲這位抄襲別人作品的設計師應停止剽竊別人智慧財產權的行為，同時喊話要求市府各局處，未來在跟設計者的合作上面也應謹慎以對，避免像這種丟臉丟到國外的情況發生。
針對桃寶館開幕活動視覺設計疑似涉及抄襲，市府社會局表示，桃寶館於今年4月23日開幕，開幕活動為桃寶館營運協會委由公關公司辦理。有關該公關公司委任的蘇姓設計師涉及抄襲之作品，已造成市府形象嚴重受損，將由營運協會依其與廠商契約，追究其違約使用未經授權的責任。
社會局強調，非常歡迎民間設計人才參與公部門的相關專案，過程中也會充分尊重各種創作發想，但發生此類抄襲事件，著實非常令人遺憾，社會局將依據合約咎責求償，也呼籲所有參與設計的團隊不要以身試法，未來也不排除訂定更加嚴格合約條件以保護智慧財產。