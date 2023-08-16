退場私校土地蓋社宅？潘文忠：已跨部會討論中州科大等4校土地
少子化衝擊加速私校退場，但校地該如何利用？副總統兼民進黨主席賴清德日前提出，將私校退場校地納入社會住宅範圍，教育部長潘文忠也曾透露，位於彰化的中州科技大學，可能是首間改為社會住宅的退場私校，已進行現地探勘，也有人建議將校地轉作長照使用等。潘文忠今（16）日指出，由行政院副院長鄭文燦召集的跨部會會議，已經針對台灣首府大學、中州科技大學、永達技術學院、和春技術學院4間學校，徵詢跨部會與地方政府需求、進行會勘等，各部會還需要一定的處理時間、評估、考慮預算編列等。
記者李琦瑋／台北報導
潘文忠指出，依照《私立高級中等以上學校退場條例》規定，所有學校退場，將由法人辦理解散清算，剩餘財產都要歸公，這當中包含中央部會、地方政府、公立學校等，都是可以接續使用的單位，但該議題跨到很多部會與地方政府，因此建請行政院邀集相關的部會，由行政院副院長鄭文燦主持，已經召開過幾次會議，邀請內政部、衛福部、勞動部、文化部、經濟部、甚至也有地方政府，共同對目前依法進入退場機制學校，來做討論。
潘文忠說，目前將台灣首府大學、中州科技大學、永達技術學院、和春技術學院4間學校提列到跨部會會議，徵詢各方需求，教育部有將這一些學校的情況、校地等相關的資訊，提供給各相關部會、地方政府了解，讓他們瞭解後，能夠開始提出使用需求與規劃，有一些部會已經針對退場校地研提計畫，但還需要處理的時間，部會評估，如考慮預算編列等，教育部後續對退場學校校地的處置，也會依循這樣的機制，請各中央機關、地方政府、公立學校，一同討論、提案。
潘文忠舉例，就像之前台灣觀光學院退場後，國立空中大學提出完整的校區應用計畫，經台灣觀光學院公益董事會同意後，成為首例私校校產捐贈國立大學的案例，後續幾所退場學校也在進行中。
媒體詢問，先前傳出中州科大校地建社宅，是否有新進度？潘文忠回應，中州科大校地不小，內政部曾經提出有拓展社宅需求，衛福部也有長照機構的需求，所以現在有些校區未必會是一個機關在做評估。
潘文忠指出，綜整而言，行政院召開幾次跨部會會議後，教育部也組成工作小組，一方面引導各部會、地方政府會勘，另一方面也催促他們提出應用計畫，但這還需要跨部會逐一確認，若像內政部想運用中州科大校地，轉作社宅，提出計畫後，也必須再跟學校公益董事會進一步討論，包括財產清算、地目變更等等程序。