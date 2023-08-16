《鬼家人》霸榜Netflix！許光漢屁股成公共財 影集回歸獨缺他
喜劇電影《關於我和鬼變成家人的那件事》由鬼才導演程偉豪執導，集結許光漢、林柏宏、王淨主演，該片不僅創下全台3.63億票房，上線Netflix不到36小時，即攻佔台灣、香港、新加坡和越南電影排行榜冠軍，觀眾戲稱：「現在起，許光漢的屁股應該要登記成全球公共財了！」該片接下來也將以影集《正港分局》回歸，許光漢和王淨等警隊人員都有演，獨缺主角之一的林柏宏。
記者黃雅琪/綜合報導
今（16）日公布，Netflix上週觀看排名，該片上線5天，已突破全球160萬次觀看、高達340萬小時的觀看時間，榮登Netflix全球非英語電影排行榜第7名！外媒以「無法預測的導演」形容，程偉豪導演在本片上融合奇幻、動作喜劇、LGBT等豐富多元議題。
許光漢在片中，裸奔跳鋼管的片段引爆討論，許光漢害羞表示：「拍攝當下專注在角色裡，所以沒有想太多，看到大家如此熱烈回應，非常感謝，也覺得值得了。」林柏宏為角色「毛毛」創造的經典口頭禪「不敢相信」，也收到許多觀眾轉貼他跳舞的片段，他直呼：「不敢相信！那真的是我嗎？實在是有點害羞，但看到光漢跳舞，就覺得我的真的不算什麼，又更佩服他了。」