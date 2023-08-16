PLG／林秉聖與攻城獅合約跳票　盤點職業運動著名「反悔」案例

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前美國職籃（NBA）球員Carlos Boozer是著名的案例之一，2004年是當時Boozer效力克里夫蘭騎士的最後1年，球隊擁有以較便宜的價格續留Boozer一年的選項，不過Boozer希望可以拿到更多薪資，希望能跳脫合約並簽下新的一紙合約，球團也答應了，未料Boozer隨後卻與猶他爵士簽訂4年的合約，讓騎士球團與球迷認為他是騙子並背叛了球隊。
2015效力洛杉磯快艇的DeAndre Jordan，口頭承諾會與達拉斯獨行俠簽下4年約，但在之後快艇的隊友們來找Jordan，說服他能留在快艇，因此最後Jordan反悔了，改和快艇續4年約，一度讓他成為獨行俠全民公敵。
2019年波士頓賽爾提克前鋒「小莫里斯」Marcus Morris Sr.原與聖安東尼奧馬刺隊協商，在季後成為自由球員後要與馬刺簽下2年約的口頭協議，但卻沒想到半路反悔，改和紐約尼克簽下1年約，這讓馬刺隊總教練Gregg Popovich非常不諒解，也批評小莫里斯相當不專業，這件事也導致馬刺必須再簽下Trey Lyles，讓毀約事件再次重演。
不只國外籃球，國內的職棒也曾發生過類似事情，近期屬2015年宋家豪的事件最為深刻。2015年中華職棒大聯盟（CPBL）統一7-ELEVEn獅在選秀會以第二輪指名宋家豪，但在談約期間遲遲無法達成共識，到了談約期限結束後，隨即與日本職棒東北樂天金鷲隊簽下合約，也引發統一獅領隊蘇泰安以「浪費社會資源」表達自己的不滿，而中華職棒為了不要再引起類似事件，制定相關條例並取名「宋家豪條款」。
不管是口頭承諾或白紙黑字訂下契約，任何一方只要違反約定，都會對另一方造成很大的困擾與不諒解，若球員單方面跳票球團的合約，縱使球團能夠透過法律途徑捍衛權益，但對於球隊的戰力卻沒有太多補償，僅能認賠或再花銀子尋找其他球員，是球團最無奈的地方。