「格雷霸總」傑米道南連線訪問／《諜戰》纜車上賣命搏鬥遍體鱗傷
Netflix動作間諜片《攻心諜戰》（Heart of Stone），主演蓋兒加朵、傑米道南，在好萊塢罷工前6月時接受台灣媒體訪問；蓋兒對於首次合作的傑米，讚譽有加：「傑米是令人難以置信的超級天才，他是一個很有趣的人！」傑米曾演出電影《格雷的五十道陰影》中的格雷總裁暴紅，他在本片拍攝一場「纜車打鬥戲」的時候，因為空間狹小的關係，導致他身上多處輕傷、瘀青，令他至今仍印象深刻。
記者黃雅琪/台北－洛杉磯連線報導
傑米道南飾演頂尖探員「帕克」，在片中有一場極具挑戰性的「纜車打鬥戲」，他笑說：「我覺得電影有一半是在那輛纜車上度過的，我的意思是我一直都在那裡，就像這場戰鬥是永恆的一樣。」劇組搭建的纜車雖然拆下側面玻璃拍攝，相較於原始的纜車空間大上許多，但仍舊讓傑米在打鬥過程中遍體鱗傷。
傑米回憶起這場動作戲，直呼：「很多時候會互相扔來扔去，你以為自己有空間，但實際上你最終都會撞到，我受了很多輕傷。」在狹小的纜車裡面，還要架設攝影機使得空間更為壓縮！但傑米補充，「帕克」精通近戰搏鬥，因此在狹小的空間中，他也能用戰鬥技巧巧妙移動。
這場打鬥戲其實橫跨多處拍攝，除了在義大利與奧地利邊界的多洛米蒂山脈，更多時候是在溫暖的攝影棚拍攝，為了連戲傑米必須穿上毛衣、羊毛皮夾克，耐熱與對手演員開戰，這也令敬業的傑米忍不住直呼：「實在太累了！工作量很大，不過也覺得很棒、非常有趣。」