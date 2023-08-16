杜絕「食腦變形蟲」!桃市府籲轄內業者加強環境清消

近日國內發生史上第二例俗稱「食腦變形蟲」的「阿米巴腦膜腦炎」病例，為新北市30多歲女性，發病前曾前往室內親水設施遊憩，今年7月26日出現症狀，旋即於8月1日死亡，病程進展快速，引起社會各界高度關注；桃園市政府觀光旅遊局第一時間通知轄內各溫泉、觀光遊樂業及旅宿業者，呼籲務必加強館內游泳池、溫泉池及水上設施環境衛生清潔消毒，以保障來桃旅客健康安全。
記者李春台／桃園報導
桃園市政府觀光旅遊局局長周柏吟表示，根據衛生福利部疾病管制署資料顯示，阿米巴原蟲會從鼻腔進到人體，並沿著嗅覺神經進入腦部而發病，發病後死亡率高達99%，夏季是好發季節，目前正值暑假觀光旅遊旺季，特別提醒轄內各業者，應加強館內外環境清消，保持環境乾淨衛生，預防病菌感染，也提醒遊客從事戲水活動或泡湯時，應避免水進入鼻腔，或是將頭部浸泡於水中，於自然水域戲水時，應避免攪動底部的池水或淤泥，避免造成感染；如戲水或泡溫泉後出現發燒、頭痛、噁心或嘔吐等症狀，應盡速就醫，以免情況加劇。
周柏吟最後提醒，健康和安全最為重要，如發現身邊任何疑似阿米巴腦膜腦炎的症狀，應立即撥打疾病管制中心的1922專線進行通報，以便及早進行處理，在暑假出門遊玩，更要注意預防，避免受到疾病的侵襲。