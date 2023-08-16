大亞助攻全台最大光儲案場10月完工 沈尚弘歸功集團強大執行力
電線電纜能源管理大廠大亞集團助攻全台最大光儲案場，旗下志光能源以最大裝置容量標得經濟部能源局光儲合一標案，並聯手永豐銀等7家銀行於今（16）日正式簽約，完成新台幣10億元聯合授信案，其志光標得的光儲案場將於今年10月完工。大亞集團董事長沈尚弘表示，集團深耕能源鏈管理，創造了許多第一，集團子公司囊括太陽能發電、儲能與系統管理等，強大的執行力是絕對的優勢，展現集團領導綠能產業的信心。
記者許家禎／台北報導
這次大亞集團的光儲合一案場聯合授信案，聯手永豐銀、凱基銀、王道銀、華南銀、台新銀、國泰銀及台灣銀行共7家銀行，於今日在君悅飯店完成新台幣10億元的聯合授信案，該案場儲能標案系統容量合計70.6MW，大亞取得其中最大的23.3MW，預計今年10月將完工並加入台電的服務，是太陽光電加儲能合一的首個案例，同時也是全台最大的案例，等於為集團能源鏈管理版圖再下一城。
大亞集團董事長沈尚弘致詞時表示，10年前大兒子在同一個簽約場地結婚，10年後自己有4個孫子，直誇簽約地是好地方、充滿喜氣。他感謝大亞集團很多子公司的努力，很多太陽能與儲能案場，從屋頂型到地面型，有興忠電業、志光能源、協同能源與聚恆積極計畫執行，因此集團在綠色能源的布局才能那麼順利，其中也要感謝各銀行團的支持。
沈尚弘表示，大亞集團一路走來拿到綠能產業很多第一，像是興忠電業從養殖的魚塭變更發電，從計畫、開發、掛表、發電到送電都是第一。志光能源的漁電共生案也是全台最大的，去（2022）年11月已順利掛表，所衍伸出來的光儲也是經濟部能源局的第一期，同樣是目前最大單一，預期也是第一個完工的，今年10月份將加入台電的服務，以後會繼續保持第一、更加努力。
沈尚弘指出，大亞的積極執行力是優勢，太陽能案場與儲能案場的規劃，從開發、設計、施工到掛表，中間有許多困難得克服，要取得中央與地方各種許可，更重要是得受到鄰里的信賴，集團往後會持續細心經營與溝通。另外，他也提到淨零碳排是各國都在追求的目標，再生能源是其中的關鍵，而現在不僅是光電的開發，更重要是儲能的規劃，才能在有電、需要電的落差中彌補起來，而這也是未來的趨勢。