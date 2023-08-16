Lulu被轟「高收入還計較計程車費」 她傻眼回擊：這是什麼邏輯
Lulu（黃路梓茵）昨（15）日發文透露，開計程車的父親在台中神岡載到一名女乘客，該女到新北林口累積車資3600元，但她只給了300元，稱要上樓找男友拿錢就下車落跑，警方火速逮捕28歲陳姓女乘客，她到案辯稱「與男友都沒錢」，全案朝詐欺罪偵辦。怎料，有酸民質問Lulu賺這麼多錢，為何跟有困難的人斤斤計較，對此，Lulu傻眼至極：「這是什麼奇怪的邏輯？」
記者楊穎軒／綜合報導
一名男網友在Lulu貼文下留言「妳不是已經賺很多錢了嗎？間接幫助社會有困難的人為何要計較？誰拿錢供妳的，要不要社會大眾都po出來？不懂妳收入還跟民眾計較這樣對嗎？」Lulu看到後親自回擊：「你這是什麼奇怪的邏輯，今天是乘客不尊重司機在先，不論金額、不論我是誰，就算金額只有$300也要討回來吧！況且那是我爸的工作，每個行業都需要有基本尊重，是乘客詐騙，不是我們計較，也請您明辨是非。」
Lulu幾年前發了一篇關於Uber衝擊本土計程車業的文章，多數人才知道她的父親黃路家翔是名運將，Lulu過去受訪時大方聊起從事計程車業的父親，透露父親都把每一位乘客當自己家人，會出言問候、關心對方，如確認冷氣溫度、廣播音量大小、希望行駛的路線，也會親自搬運行李，想起小時候父母被倒會，父親毫無怨言，開始開計程車賺錢養家，至今不間斷，讓Lulu從小就覺得有一名運將父親是一件非常驕傲的事，父親則坦言身為小黃司機其實有種自卑感，得知女兒對他的態度，不禁潸然淚下。
此外，Lulu 2017年發行專輯《美小鴨》，特別收錄一首寫給父親的歌〈羅賓漢〉，靈感源自父親計程車的無線電代號，Lulu也爆料父親很愛耍帥，以前唸的是女中，父親愛女心切，堅持每天接送她上下學，在校門口等女兒時，會故意戴起墨鏡，站在車子前展現男子氣概，其他女同學就會跟父親撒嬌，其實只是想搭順風車，讓父親順道載她們去補習。