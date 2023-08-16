綠轟侯友宜國際交流成績墊底　新北市府拿數據駁斥籲全國同心

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新北市政府秘書處指出，侯友宜4月出訪新加坡，包含新加坡副總理兼人民行動黨副秘書長、財政部長黃循財、國家發展部部長李智陞、國會議員兼東北區市長朱倍慶、市區重建局局長林榮輝，以及經濟發展局副總裁彭鈱荃及代理副總裁劉晉榮，即使適逢議會期間仍撥空接見參訪團，顯示新北市這幾年來跟新加坡雙方交流成功踏實。
另外日前侯友宜私人自費訪問日本，新北市政府秘書處也說到，訪問期間見到前首相麻生太郎，還與36位跨黨派國會議員交流，更接受NHK、朝日新聞專訪，並獲當地主流媒體大幅報導，提高新北市國際能見度，外交成果豐碩。
新北市政府秘書處長饒慶鈺表示，城市外交的推動更重視實質交流，絕非僅著重在姊妹市的數量，將持續積極參與國際組織及國際活動，以達到拓展城市外交、行銷新北之目的；指出108年至112年7月市府主辦及參與線上或實體國際論壇活動超過200場，累計已與300個以上之國際城市進行交流，觸及之人數更超過1萬3,000人。
饒慶鈺說到，外交事務應是全國同心、不分地方與中央政府都需要合作努力的要務；直言台灣外交處境艱難不易，民進黨不應以黨派之分，破壞中華民國共同的外交成就。
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