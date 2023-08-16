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綠轟侯友宜國際交流成績墊底　新北市府拿數據駁斥籲全國同心

▲新北市長侯友宜會見新加坡副總理黃循財。（圖 ／翻攝黃循財臉書）
▲新北市長侯友宜會見新加坡副總理黃循財。（圖 ／翻攝黃循財臉書）

記者吳嘉億／新北報導

針對民進黨召開記者會，批評國民黨2024總統參選人、新北市長侯友宜外交政策主張和策略一蹋糊塗，尤其主政下的姊妹市加友好城市，都不是其任內的成績，國際交流成績就是零分。對此，新北市政府今（16）日發布新聞稿駁斥，指出新北市的姊妹市及友好城市共有51個，僅次台北市，排名第二，並非六都吊車尾，呼籲民進黨外交事務應是全國同心，不應以黨派之分，破壞中華民國共同的外交成就。

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新北市政府秘書處表示，侯友宜6月底與歐盟駐台使節會面後，歐洲經貿辦事處處長高哲夫主動在推特發文提及該次拜會，並與侯友宜談到台歐合作，7月份並安排歐洲議會外交委員會至新北市政府拜會，訪團共有7位跨黨派議員，來自德國、法國、克羅埃西亞、義大利、波蘭、瑞典等6國，高哲夫也親自陪同訪團至新北市政府拜會侯友宜。

新北市政府秘書處指出，侯友宜4月出訪新加坡，包含新加坡副總理兼人民行動黨副秘書長、財政部長黃循財、國家發展部部長李智陞、國會議員兼東北區市長朱倍慶、市區重建局局長林榮輝，以及經濟發展局副總裁彭鈱荃及代理副總裁劉晉榮，即使適逢議會期間仍撥空接見參訪團，顯示新北市這幾年來跟新加坡雙方交流成功踏實。

另外日前侯友宜私人自費訪問日本，新北市政府秘書處也說到，訪問期間見到前首相麻生太郎，還與36位跨黨派國會議員交流，更接受NHK、朝日新聞專訪，並獲當地主流媒體大幅報導，提高新北市國際能見度，外交成果豐碩。

新北市政府秘書處長饒慶鈺表示，城市外交的推動更重視實質交流，絕非僅著重在姊妹市的數量，將持續積極參與國際組織及國際活動，以達到拓展城市外交、行銷新北之目的；指出108年至112年7月市府主辦及參與線上或實體國際論壇活動超過200場，累計已與300個以上之國際城市進行交流，觸及之人數更超過1萬3,000人。

饒慶鈺說到，外交事務應是全國同心、不分地方與中央政府都需要合作努力的要務；直言台灣外交處境艱難不易，民進黨不應以黨派之分，破壞中華民國共同的外交成就。

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