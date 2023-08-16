碧桂園恐掀中國版雷曼風暴？黃天牧喊：對台灣金融體系有信心
號稱為中國地產巨擘的碧桂園爆發債務危機，最大資產管理公司中植企業集團旗下「中融信託」也傳因投資房產失利，其信託產品出現未如期兌付的狀況，投資人擔憂恐成中國版「雷曼風暴」，加上惠譽信評也可能下調美國銀行業營運環境的評等，面對國際接連利空消息，金管會主委黃天牧今（16）日受訪表示，目前看來台灣金融業曝險相對有限，他對台灣金融體系有信心。
記者顏真真／台北報導
黃天牧說，處於全球化時代，任何一個地方的金融或經濟變動，多多少少都會受到一定程度的影響，當然，中國就在海峽對岸，不過，根據金管會調查，無論對碧桂園或中植系，台灣的曝險都很有限，但金管會仍會提高警覺，注意各地區經濟金融情勢的變動。
至於市場擔心碧桂園、中融信託債務危機恐成為中國版「雷曼風暴」，黃天牧坦說，使用「金融風暴」這個詞要很小心，專業要符合一定條件才會如此定義，他相信外界只是想表達對金融情況不確定性的憂心，只是台灣金融業對中國曝險已漸漸降低，今年6月底國銀對中國曝險占淨值比已不到24%。
除了中國，國際信評機構惠譽也可能進一步下調美國銀行業營運環境的評等，對此，黃天牧認為，今年初美國有幾家銀行發生一些問題，台灣的金融體系在曝險或是受的影響其實相對有限，目前國內金融機構具韌性且健全，他相當有信心。
不過，他也強調，無論企業或商品信用等級遭調降，金管會都會密切注意，目前看起來，台灣金融體系都相對有韌性，至於本國銀行銷售理財商品給客戶，無論投資型保單或基金連結標的在法規面都有一定投資等級要求，對投資人有一定程度保障，金管會也會繼續強化銷售管理。