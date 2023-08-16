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國企信仰被打破！中國遠洋集團債務違約　分析：經濟主體現危機

▲中國國有企業遠洋集團也傳出未如期支付美元債利息，出現違約。（圖／翻攝自遠洋集團官網）
▲中國國有企業遠洋集團也傳出未如期支付美元債利息，出現違約。（圖／翻攝自遠洋集團官網）

國際中心徐筱晴／綜合報導

中國房地產危機連環爆，從事不動產開發的中國國有企業遠洋集團14日公告，一筆在明年到期的美元債券，未能在13日寬限期結束前支付利息，導致違約停止交易，涉及金額2094萬美元。目前遠洋集團正在爭取豁免違約。

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綜合媒體報導，據遠洋集團發布的未經審核營運數據，7月實現銷售額24.9億人民幣（約台幣109億元），較去年同期90億元下降72.33%；今年7月，實現銷售額381.5億人民幣（約台幣1672.8億元），較去年同期的520億元下降26.63%。

遠洋集團公告稱，由於未能在8月13日寬限期結束前支付半年期間利息2094萬美元（約台幣6.69億元），導致違約。遠洋集團從15日起暫停了相關債券的交易。

儘管未能如期支付利息，遠洋集團仍有機會爭取豁免違約。公告指出，發行人已收到足夠的同意指示，若8月17日投票通過特別決議案，遠洋集團可豁免違約，延至9月30日才付利息。

遠洋集團近期第二家美元債違約的國有房企，第一家是上海市國資委旗下的大型房企綠地控股集團。 有分析認為，遠洋集團債務違約對市場心理衝擊很大，打破了一般人對房企的「國企信仰」。

美國經濟學者黃大衛（Davy Jun Huang）向《大紀元》表示，國企債券違約和民企違約有很大區別。中國以國有經濟為主體，民營經濟和集體經濟做補充，「國有企業債券違約，意味著經濟主體出現經濟困難和危機。國企跟一般民營企業還是不同，一般民營企業是市場行為，有根本性區別。」

最近國有房企、民營房企，包括碧桂園等這種大型企業，都發生不能如期支付債券利息，引起市場恐慌，黃大衛表示，中國陷入經濟停滯不前的情況，房企債券增加了爆發點跟負面溢出，「它不是單獨事件，是疊加在一起。」

黃大衛認為，中共當局接二連三推出救市措施，但在國際貿易、國際經濟、大環境需求等各方面因素影響下，「北京想救市，未必能夠達到效果」。

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