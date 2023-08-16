日本YTR入住凶宅近3年！收編白貓後怪事全無　轉型寵物頻道引熱議

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Yama Q一開始按照日本習俗，用酒、鹽、香在屋內設了一個小祭壇，連續點香一週祭祀亡者。但之後屋內還是開始發生怪事，像是廁所的門自行開啟並發出聲響，物品自行移動，甚至還傳出類似人類的慘叫聲等等。而Yama Q也用鏡頭拍下這一切，還動用熱像儀拍攝，並調查當地的人文歷史，以及老宅的屋內隔間結構等等，試圖找出蛛絲馬跡。
不過，在2022年4月，一隻白色的流浪貓闖入Yama Q的家，之後更大搖大擺從庭院跑進室內，還睡在Yama Q的床上。Yama Q索性收編了這隻小白貓，給牠起了個Q醬的可愛名字。而就在Q醬到來之後，Yama Q的影片中就好陣子沒再出現怪事，簡直從靈異頻道轉型為寵物頻道。
雖然之後又陸續有怪聲等異象出現，但比起之前，頻率已經大大降低。而Yama Q依舊用鏡頭和影片紀錄生活，最新一集則是拍到有位跟蹤者闖入他家，語無倫次，似乎精神狀態不太正常，Yama Q也趕緊報警處理，讓網友直呼碰上這種事件比靈異怪事更危險。
Yama Q的「凶宅日記」累積了一批忠實觀眾，雖然也有人質疑真假，畢竟Yama Q的影片並非直播，都有經過後製，不過獨有的日常風格，還是收穫許多網友好評，尤其收編Q醬更是意想不到的神轉折。網友留言表示，「不管內容是真的假的，有收養小白貓我就給讚」、「以後買凶宅，就丟一隻鎮宅神獸進去，貓貓沒事我就沒事」、「養了貓之後，整個空間氛圍莫名輕鬆了起來」、「有寵物心情本來就會比較愉快啊，心情愉快看什麼都不覺得怪」、「看到小白貓出現在畫面裡就很安心」。
※【NOWnews 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。