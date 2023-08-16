東河溪南庄橋淤積居民憂心釀災　鍾東錦邀河川局會勘商討整治方案

我是廣告 請繼續往下閱讀
前鄉代會主席羅運寶說，該河段南岸數十年大水沖刷過五次，南庄橋也曾在「賀伯颱風」遭沖毀，居民飽受河道不穩的天然災害侵襲，目前中間河床高隆，溪水在南北岸來回衝擊，最怕重演日前南投單日降下700公釐的暴雨，憂心造成嚴重災害，希望政府未雨綢繆。
二河局簡報指出，東河溪屬峽谷地形，因流速快、河幅擺盪大造成局部沖刷，下刷問題日益嚴重，監測資料顯示，民國78年護岸工程的河床深度，經過20多年沖刷、104年下刷深達5公尺，112年河床再下刷1.5公尺，為避免下刷破壞堤防安全，將加強河道整理和護岸工程。
縣長鍾東錦說，得知東河溪河床竟下涮6.5公尺，可見土石流失嚴重，整治時不能截走土石，要讓水流往河道中間走、符合兩岸居民期待，希望中央盡速協助河道整治工程，保障人民財產安全，邊坡護岸工程也盡快設計發包。鍾縣長強調，近來發生多次瞬間暴雨，而東河的集水區大，每次雨後觀察溪流都很混濁，顯見上游沖刷問題嚴重，希望相關河道能完善整治。
二河局長楊人傑說，去年已做河道局部流路調整，未來爭取更多經費，全面改善和整治，南庄橋上游300公尺的護岸加強工程，將爭取經費改善，減少沖擊的力量，該局會針對南庄溪河段進一步調查，待有初步的整治方案，會到地方簡報、溝通取得共識。