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東河溪南庄橋淤積居民憂心釀災　鍾東錦邀河川局會勘商討整治方案

▲鍾東錦聽取二河局工程師簡報（圖／苗栗縣政府提供）
▲鍾東錦聽取二河局工程師簡報（圖／苗栗縣政府提供）

記者李春台／苗栗報導

南庄鄉東河溪南庄橋上游河道淤積、草木充斥，居民憂心遇暴雨迫河流改道、危及岸邊民宅安全；縣長鍾東錦16日邀請經濟部水利署第二河川局長楊人傑，會同鄉公所、代表會和村長等地方各界會勘。楊人傑承諾針對地方的清理河道、順暢水流訴求，儘速調查和研擬改善方案後再與地方會商，未來爭取更多經費全面整治，確保民眾生命財產安全。

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南庄鄉東村村長梁正德說，東河溪南庄橋上游數百公尺河段淤積嚴重，河道中間充斥雜草和灌木，阻礙水流、河道被迫往南岸改道，危及緊鄰堤防邊的3鄰和18鄰、約70戶的居民安危。村辦公室透過鄉公所等管道陳情改善，鍾東錦獲知後極為重視，今天上午11時邀楊人傑到場會勘，縣府水利處長楊明鐃、議員蕭詠萱、南庄鄉長羅春蓮、鄉代會主席黃順源和東江村長梁正德等人到場關心。

前鄉代會主席羅運寶說，該河段南岸數十年大水沖刷過五次，南庄橋也曾在「賀伯颱風」遭沖毀，居民飽受河道不穩的天然災害侵襲，目前中間河床高隆，溪水在南北岸來回衝擊，最怕重演日前南投單日降下700公釐的暴雨，憂心造成嚴重災害，希望政府未雨綢繆。

二河局簡報指出，東河溪屬峽谷地形，因流速快、河幅擺盪大造成局部沖刷，下刷問題日益嚴重，監測資料顯示，民國78年護岸工程的河床深度，經過20多年沖刷、104年下刷深達5公尺，112年河床再下刷1.5公尺，為避免下刷破壞堤防安全，將加強河道整理和護岸工程。

▲居民憂心遇暴雨迫河流改道、危及岸邊民宅安全，鍾東錦期待盡速整治東河溪河道灘地淤積問題。（圖／苗栗縣政府提供）
▲居民憂心遇暴雨迫河流改道、危及岸邊民宅安全，鍾東錦期待盡速整治東河溪河道灘地淤積問題。（圖／苗栗縣政府提供）
縣長鍾東錦說，得知東河溪河床竟下涮6.5公尺，可見土石流失嚴重，整治時不能截走土石，要讓水流往河道中間走、符合兩岸居民期待，希望中央盡速協助河道整治工程，保障人民財產安全，邊坡護岸工程也盡快設計發包。鍾縣長強調，近來發生多次瞬間暴雨，而東河的集水區大，每次雨後觀察溪流都很混濁，顯見上游沖刷問題嚴重，希望相關河道能完善整治。

二河局長楊人傑說，去年已做河道局部流路調整，未來爭取更多經費，全面改善和整治，南庄橋上游300公尺的護岸加強工程，將爭取經費改善，減少沖擊的力量，該局會針對南庄溪河段進一步調查，待有初步的整治方案，會到地方簡報、溝通取得共識。

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