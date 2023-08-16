沒有他不會有YouTube推薦　台科學家紀懷新暢談Google Bard運用

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紀懷新表示， 2023 年 2 月 Bard 成為 Google AI 的一份子，於 3 月以實驗性質於美國 與英國推出以 LaMDA 為基礎打造的對話式 AI 服務，開放部分使用者體驗。 5 月在 I/O 大會上宣布將 Bard 移植到更強大的大型語言模型 ─ PaLM 2 上，並宣布增加服務支援地區，並加入深色模式、更簡明扼要的資訊總結、內容來源標註、新增圖片回應(目前僅支援英文)等。
Bard功能持續進化，到6 月持續強化 Bard 的運算表現及整合能力，新增提供位置資訊、匯出至 Google 試算表等功能，並展現數學運算和資料分析能力。上(7)月Bard 推出大型更新，支援包含繁體中文在內超過 40 種語言，並新增六項全新更貼近個人化需求，包含:聆聽回覆、固定並重新命名對話、擴增匯出程式碼選項、分享回覆、回應風格和語氣調整等，幫助使用者更有效率完成任務。
紀懷新指出，大型語言模型發展仍處於早期階段，並存在已知限制，他認為有5點：
- 準確性：大型語言模型的回應可能未必準確，尤其當詢問複雜或講求事實的主題時。
- 偏差性：大型語言模型的回應可能反映偏見或呈現訓練資料中的特定觀點。
- 人格化：大型語言模型的回應可能會讓人以為它有個人意見或感受。
- 偽陽性 / 偽陰性：大型語言模型可能對某些適合的提示不予回應，並提供不適合的回應。
- 惡意提示的刻意攻擊：使用者將持續尋找對大型語言模型進行壓力測試的方法。
Google 與整體產業也持續透過研究尋求改善，致力發展 AI 相關技術與應用，將持續與政府機關、企業、大專院校等多方合作交流，共同研擬相關做法和標準，在運用科技的突破性持續發展，同時設法降低風險。