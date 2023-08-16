鬼門開了！大S回家遇低頭男搭電梯 急喊「先生等一下」結局超毛
今年農曆7月「鬼門開」已經在昨（15）日深夜正式開啟，不少民眾，甚至是演藝圈名人都撞見科學無法解釋的現象。知名女星大S（徐熙媛）就曾在自家電梯前遇到詭事，明明清楚看見一位低頭男子進電梯，她大喊：「先生！等一下！」怎料衝過去一按開門，裡面竟然沒有人。
記者詹鎰睿/綜合報導
小S（徐熙娣）過去曾在節目《康熙來了》中分享姊姊大S遇到的靈異故事，有次大S和親大姊準備搭電梯回家，結果大S一走進大廳就看到一位男子低著頭走進電梯，「先生！先生！等一下！」大S不斷喊話，希望對方能等一下她們。
等到電梯門關起來後，大S立刻上前按鈕開門，「她一按電梯，門一打開，裡面沒人！」小S表示，當時大姊就狂罵大S，「妳幹嘛說先生等一下，根本就沒有人。」可是大S沉默不語，心裡想著，「講再多只會越來越害怕。」故事說完後，節目來賓們毛骨悚然。
主持人蔡康永好奇詢問小S，「妳姊為什麼不搭下班電梯就好了？」小S解釋，姊姊平常就是這樣個性的人，而且當時只差幾步路而已。有趣的是，小S還偷偷爆料，S媽聽完故事後還逼問她，「妳說的家是哪一個？」小S則回說：「當然是妳住的啊！」嚇得S媽直呼：「要死啦！我一天到晚打麻將，凌晨兩三點回到家，妳想嚇死我啊！」