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鬼門開了！大S回家遇低頭男搭電梯　急喊「先生等一下」結局超毛

▲大S曾遇到一名男子頭低低的準備進電梯，她對他喊「先生等一下！」結果一打開門才發現根本沒人。（圖／翻攝自大S IG）
▲大S曾遇到一名男子頭低低的準備進電梯，她對他喊「先生等一下！」結果一打開門才發現根本沒人。（圖／翻攝自大S IG）

記者詹鎰睿/綜合報導

今年農曆7月「鬼門開」已經在昨（15）日深夜正式開啟，不少民眾，甚至是演藝圈名人都撞見科學無法解釋的現象。知名女星大S（徐熙媛）就曾在自家電梯前遇到詭事，明明清楚看見一位低頭男子進電梯，她大喊：「先生！等一下！」怎料衝過去一按開門，裡面竟然沒有人。

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小S（徐熙娣）過去曾在節目《康熙來了》中分享姊姊大S遇到的靈異故事，有次大S和親大姊準備搭電梯回家，結果大S一走進大廳就看到一位男子低著頭走進電梯，「先生！先生！等一下！」大S不斷喊話，希望對方能等一下她們。

▲在大S陷入被前夫攻擊的風波時，小S也多次公開力挺姊姊。（圖／翻攝小S IG）
▲小S（右）分享完大S遇到的靈異故事後，還悄悄爆料S媽得知後的反應，超級爆笑。（圖／翻攝小S IG）
等到電梯門關起來後，大S立刻上前按鈕開門，「她一按電梯，門一打開，裡面沒人！」小S表示，當時大姊就狂罵大S，「妳幹嘛說先生等一下，根本就沒有人。」可是大S沉默不語，心裡想著，「講再多只會越來越害怕。」故事說完後，節目來賓們毛骨悚然。

主持人蔡康永好奇詢問小S，「妳姊為什麼不搭下班電梯就好了？」小S解釋，姊姊平常就是這樣個性的人，而且當時只差幾步路而已。有趣的是，小S還偷偷爆料，S媽聽完故事後還逼問她，「妳說的家是哪一個？」小S則回說：「當然是妳住的啊！」嚇得S媽直呼：「要死啦！我一天到晚打麻將，凌晨兩三點回到家，妳想嚇死我啊！」

※【NOWnews 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。
 

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