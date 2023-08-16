農曆七月鷄籠中元祭「開龕門」　基隆邀「好兄弟」享足月供奉

傳承至今第169年的基隆年度文化盛事「鷄籠中元祭」，今（16）日下午於開基老大公廟進行祭典科儀「開龕門」儀式，由基隆市副市長邱佩琳、輪值主普的郭姓宗親會主委郭慶全及理事長郭棋盛等各界代表參與，開啟龕門，邀請亡魂來到陽間，接受足月供奉。
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基隆市政府文化局長江亭玫表示，開龕門是象徵鷄籠中元祭開始的重要傳統科儀，有別於農曆七月會說開鬼門，基隆人將其稱之為開龕門；龕門開啟為輪值主普代表打開錦盒取出盒內的記錄簿，寫下代表人姓名與時辰後，取出盒內的鑰匙打開龕門，象徵普度月正式開始。
江亭玫說，今年的鷄籠中元祭除了有傳統的迎斗燈、放水燈、中元普度等民俗祭典外，自8月下旬將於文化廣場展出共創裝置「平安光廊」，邀請民眾共同參與，寫下祝福小卡並打卡，即有機會獲得限量中元祭聯名小禮，鷄籠中元祭X三點一刻奶茶，及艾草香氛蠟燭；8月29日放水燈遊行當天有精彩的演出，今年的表演團隊陣容堅強，邀請到前太陽馬戲團舞者張逸軍領軍，與基隆市中正國中民俗體育班、優尼克當代馬戲以及KGB街舞團攜手合作，透過清法戰爭的歷史剪影，以及當代街舞的battle，讓中西文化差異碰撞交融，展現創新與傳統，並結合平安寓意，使今年鷄籠中元祭更加多元豐富。
基隆市政府文化局提醒，民眾關心的放水燈花車遊行及望海巷放水燈活動交通管制，相關訊息將陸續公佈於文化局官網及臉書粉絲團。歡迎各地民眾一起共襄盛舉，參與這北台灣極具歷史意義、規模最盛大的民俗節慶活動。更多活動詳情，請密切關注基隆市政府文化局官網及基隆市文化局粉絲團。
※【NOWnews 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。