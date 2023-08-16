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台灣經濟反映全球製造業難題　外銀估：復甦可能會延遲至年底

▲法國外貿銀行亞太區首席經濟學家艾西亞今（16）日指出，台灣經濟反映全球製造業難題，從最新「亞洲電子產品庫存壓力 指標」也 顯示，去庫存周期較預期延長。（圖／取自Unsplash圖庫）
▲法國外貿銀行亞太區首席經濟學家艾西亞今（16）日指出，台灣經濟反映全球製造業難題，從最新「亞洲電子產品庫存壓力 指標」也 顯示，去庫存周期較預期延長。（圖／取自Unsplash圖庫）

記者顏真真／台北報導

法國外貿銀行亞太區首席經濟學家艾西亞今（16）日發布最新評論指出，雖然消費周期性反彈幫助台灣避免了第2季經濟成長率（GDP） 再次陷入衰退，但全球需求疲軟帶來的壓力仍然顯而易見，台灣目前的主要問題是由於庫存過多以及需求非常低迷，導致去庫存周期很長，急於獲得和囤積的晶片在需求放緩之際，反而造成庫存過量的現象，尤其升息仍影響著電子產品銷售，復甦可能會延遲至年底。

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艾西亞進一步分析，作爲全球電子產品和半導體供應鏈中必不可少的一環，台灣的總體表現也反映了這些行業在全球的表現，從中可見短期前景仍不理想，台灣目前的主要問題是由於庫存過多以及需求非常低迷，導致去庫存周期很長，新冠疫情爆發後，供應不足成爲主要問題，因此全球製造商紛紛保留更多庫存以防生產中斷。急於獲得和囤積的晶片在需求放緩之際，反而造成庫存過量的現象，尤其升息仍影響著電子產品銷售。

這個問題聼起來不複雜，但不容易量化。法國外貿銀行發布亞洲電子產品庫存壓力指標，追蹤台灣、日本和韓國的出貨量和庫存成長之間的差距發現，最新一輪的去庫存周期早在2022年3月就已經開始，估算缺口在 30%或以上。2022年第3季情況有所改善，但隨後再次惡化。整體而言，這是自2000年以來最長的去庫存周期。而截至2023年5月已有15個月，隨著新一輪的去庫存，亞洲電子製造業面臨壓力正在上升。

在追蹤的幾個市場中，韓國去庫存壓力持續最長。2023年7月，韓國半導體出口下降幅度甚至比去年同期擴大至-33%，同期台灣和日本為-12%。這可以歸因於韓國晶片製造商在記憶體方面的實力更强，過剩供應進一步集中及記憶體價格（DRAM 和 NAND）的下滑。

法國外貿銀行認為，整體來說，台灣經濟不景氣的癥結在於出口，而多個以製造業為主的亞洲市場均面對同樣的問題，因此對跨市場庫存壓力指標表明，復甦可能會延遲至2023年底。

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