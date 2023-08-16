打造亞灣休閒觀光廊帶！高雄港第三船渠大港橋碼頭可停遊艇

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張漢雄指出，在高雄市政府、台灣港務公司高雄港務分公司與高雄港區土地開發公司，三方攜手合作下，逐步改善舊港區基礎環境、建構港灣設施及永續水域開放政策，目前已完成的愛河灣擋浪堤、遊艇碼頭專區及非動力水域遊憩活動區等，接下來高雄港第三船渠水陸域的開發利用，將是目前積極發展重點。
張漢雄並指出，第三船渠大港橋以東水域，目前正興建遊艇碼頭，今年底將可提供遊艇、帆船長期及臨停泊位，藉由重點觀光區域遊艇碼頭，吸引各地船主前來，帶動周邊陸域及海洋休閒觀光藍色經濟，並視遊艇泊位供需情況，逐步增設大港橋以西水域遊艇碼頭泊位，同步提供中小型遊艇及帆船友善停泊空間，且已與高雄港務分公司協調，因應未來遊艇進出頻率提升，增加大港橋每日旋轉次數便利遊艇、帆船等船舶進出，強化遊艇相關服務產業鏈之群聚效益，培植國內遊艇使用者人數，活絡高雄港內各項水域活動及觀光。
張漢雄認為，大港橋肩負活化第三船渠兩岸活動場域，透過大港倉庫群積極招商，引入餐飲、運動、休閒、娛樂等商業夥伴，大港橋串聯棧貳庫、駁二藝術特區、高雄流行音樂中心及蓬萊商港區，打造高雄亞灣休閒遊憩觀光廊帶，配合高雄市政府目前積極辦理南北大溝出口段改道工程計畫，未來第三船渠內之水域水質將大幅提升，更有利開放遊艇、帆船等遊憩活動。