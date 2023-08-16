賴清德赴巴拉圭總統就職與多國領袖互動　黨內人士評外交收穫豐碩

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有黨內熟稔外交事務人士評析，首先是賴清德獲禮遇，巴拉圭總統以兄弟之邦強化友好。就職典禮從座位安排與宴席互動都證明，總統貝尼亞非常正面回應賴清德出席，特別提到「我們將以地緣政治視野建立聯盟及合作，尋求衡平的協議。巴拉圭以友誼及合作精神與中華民國（台灣）等具有深刻感情的國家來往即為明證，且彼此之間非僅以盟友而是以兄弟之邦相對。」而賴清德也用西語推文祝福，展現兩領袖之間直接且公開的友好呈現。
其次是與多國領袖互動，與美國部長主動合影助力台灣外交。該人士說明，美國特使哈蘭（Deb Haaland），在美國擔任內政部長。美國內政部長雖並非主管外交議題，但美國內政部與台灣邦交國多有直接關聯，尤其太平洋地區，有部分的邦交國都是屬於和美國COFA (Compact of Free Association)的成員皆屬於美國內政部管轄範圍，因此雙方於國際場合的互動合影留念。
此外賴清德在國際場域上與許多非邦交的元首及政要互動、合影留念，代表著國際社會對於台灣的支持與認識持續提升，也對台灣鞏固邦交有正面助益，充分展現台灣在國際社會上是受歡迎、備受尊重的對象。
最後則是國際媒體評論稱讚，賴清德展現自信外交。該人士說說，《日本讀賣》與《產經》新聞都報導了巴拉圭新任總統貝尼亞在就職典禮上提及會維持與台灣的外交關係，日本共同社與時事通信社也報導賴清德在巴拉圭新任總統潘尼亞就職典禮上與美國內政部長哈蘭談話。
義大利媒體《蟻報》（Le Formiche）今日報導，賴清德出訪巴拉圭為自信外交的展現，凸顯了台灣積極主動的國際外交態度。作為主要總統參選人，賴清德願意在「尊嚴和平等」的基礎上與中國接觸，反映總統蔡英文政策的連續性，強調民主價值觀與台灣海峽和平共處的重要性。