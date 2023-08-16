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賴清德赴巴拉圭總統就職與多國領袖互動　黨內人士評外交收穫豐碩

▲賴清德出席巴拉圭新任總統就職典禮，過程中與多國領袖及夥伴國代表寒暄互動。（圖／總統府提供）
▲賴清德出席巴拉圭新任總統就職典禮，過程中與多國領袖及夥伴國代表寒暄互動。（圖／總統府提供）

記者陳威叡／台北報導

副總統賴清德特使團於當地時間15日（台北時間15日晚間及16日凌晨）出席巴拉圭共和國新任總統貝尼亞（Santiago Peña Palacios）就職典禮及相關慶祝活動，過程中與國際領袖及夥伴國代表寒暄互動介紹台灣，強化國際交流，互動對象包括美國內政部長、西班牙國王、巴西總統、巴拉圭參議長與多位來自中南美洲的國家元首，對此黨內人士三點分析，包括巴拉圭總統以兄弟之邦強化友好、與多國領袖互動助力台灣外交，最後則是國際媒體評論，稱讚賴展自信外交。

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賴清德代表總統蔡英文出席巴拉圭新任總統就職典禮及相關慶祝活動，於現場與多位國際領袖互動，包括美國內政部長哈蘭德（Deb Haaland）、西班牙國王Felipe VI、巴西總統Luiz Lula da Silva、阿根廷總統Alberto Fernández、烏拉圭總統Luis Lacalle Pou、智利總統Gabriel Boric及薩爾瓦多副總統Félix Ulloa等。

有黨內熟稔外交事務人士評析，首先是賴清德獲禮遇，巴拉圭總統以兄弟之邦強化友好。就職典禮從座位安排與宴席互動都證明，總統貝尼亞非常正面回應賴清德出席，特別提到「我們將以地緣政治視野建立聯盟及合作，尋求衡平的協議。巴拉圭以友誼及合作精神與中華民國（台灣）等具有深刻感情的國家來往即為明證，且彼此之間非僅以盟友而是以兄弟之邦相對。」而賴清德也用西語推文祝福，展現兩領袖之間直接且公開的友好呈現。

其次是與多國領袖互動，與美國部長主動合影助力台灣外交。該人士說明，美國特使哈蘭（Deb Haaland），在美國擔任內政部長。美國內政部長雖並非主管外交議題，但美國內政部與台灣邦交國多有直接關聯，尤其太平洋地區，有部分的邦交國都是屬於和美國COFA (Compact of Free Association)的成員皆屬於美國內政部管轄範圍，因此雙方於國際場合的互動合影留念。

此外賴清德在國際場域上與許多非邦交的元首及政要互動、合影留念，代表著國際社會對於台灣的支持與認識持續提升，也對台灣鞏固邦交有正面助益，充分展現台灣在國際社會上是受歡迎、備受尊重的對象。

最後則是國際媒體評論稱讚，賴清德展現自信外交。該人士說說，《日本讀賣》與《產經》新聞都報導了巴拉圭新任總統貝尼亞在就職典禮上提及會維持與台灣的外交關係，日本共同社與時事通信社也報導賴清德在巴拉圭新任總統潘尼亞就職典禮上與美國內政部長哈蘭談話。

義大利媒體《蟻報》（Le Formiche）今日報導，賴清德出訪巴拉圭為自信外交的展現，凸顯了台灣積極主動的國際外交態度。作為主要總統參選人，賴清德願意在「尊嚴和平等」的基礎上與中國接觸，反映總統蔡英文政策的連續性，強調民主價值觀與台灣海峽和平共處的重要性。

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