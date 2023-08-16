大亞本業需求強勁「被客戶追著跑」 再生能源與創投也有好成績
大亞集團能源鏈管理版圖再下一城，旗下志光能源標得經濟部能源局光儲合一標案，今（16）日攜手7家銀行舉行10億元聯合授信案簽約儀式。董事長沈尚弘透露，目前旗下太陽能案場發電量為200MW，預計2025到2026年間目標500MW。其中已有中部案場正在開發階段，估2026年就能掛表。至於本業部份，預期下半年優於上半年，電線電纜需求強勁「被客戶追著跑」，漆包線業務稍弱，但有再生能源的布局與創投的好成績，因此加強了承受風險的能力。
記者許家禎／台北報導
大亞集團旗下志光能源的光儲合一案場聯合授信，聯手永豐銀、凱基銀、王道銀、華南銀、台新銀、國泰銀及台灣銀行共7家銀行，於今日在君悅飯店完成新台幣10億元的聯合授信案，該案場儲能標案系統容量合計70.6MW，大亞取得其中最大的23.3MW，預計今年10月將完工並加入台電的服務，是太陽光電加儲能合一的首個案例，同時也是全台最大的案例，等於為集團能源鏈管理版圖再下一城。
董事長沈尚弘表示，集團光電案場還在持續洽談進行中，其中有中部的漁電共生案場取得優先開發權，正在開發階段，預估開發185MW。他指出，之前有志光的漁電共生經驗，希望與地方共存、共榮與共好，進度非常順利，相信這次新的案場也會如期進行。今年集團旗下太陽能案場發電量為200MW，預計2025到2026年間目標500MW。
至於本業電線電纜部份，沈尚弘預估下半年有機會優於上半年，雖然跟漆包線有關的馬達與變壓器因市場降溫而稍微弱勢，但電線電纜卻因台電強韌電網計畫而需求強勁，再加上再生能源的開發，對饋線與電纜的需求，因此幾乎可以說是「被客戶追著跑」。另外，再生能源的布局與創投（投資保瑞藥業、穎崴科技）也有好成績，都讓整體營運不受景氣波動的影響。