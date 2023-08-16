招商、青年創業及資訊教育 張善政將率團赴美針對三大議題交流
桃園市長張善政今（16）日上午主持市政會議時表示，他與經發局、青年局及教育局同仁將於本週末前往美國加州矽谷、洛杉磯等地，預計8月18日出發、25日返台，規劃就招商、青年創業及資訊教育等三大議題進行參訪與交流，期盼隨行的局處同仁都能汲取經驗、有豐碩的收穫，也對市政推動有所幫助。
記者李春台／桃園報導
張善政說明，這次行程，經發局預計拜訪美國矽谷「玉山科技協會」，向當地華人企業家介紹桃園的投資機會，進行招商說明；青年局則前往矽谷參訪世界上最有名的青創加速器，期盼日後能在桃園進一步推動。
新聞處長羅楚東表示，此次參訪由經發局主責，海外招商暨姊妹市訪問團預計拜會姐妹市聖貝納迪諾郡 (San Bernardino County)方面，雙方將就共構交通轉運樞紐、國際機場自由貿易區、經濟發展運輸與基礎建設計畫做交流。
企業與協會行程方面，羅楚東表示，預計拜會Jet Propulsion Laboratory（噴射推進實驗室）、Plug & Play創投加速器、500 Global等；此外，也透過當地辦事處協助，舉行海外招商說明會，介紹本市投資環境及政策方向，期盼帶動企業赴桃園投資設廠與設立據點，市府訪問團還將出席南加州玉山科技協會招商交流餐會，介紹桃園創業與投資優勢。