賴清德出席巴拉圭新任總統就職　貝尼亞讚與台灣是兄弟之邦

我是廣告 請繼續往下閱讀
職典禮開始前，賴清德抵達巴國總統府，與出席就職典禮的各國元首、特使等至總統府後廣場觀禮台就座。賴也與在場各國代表，包括美國內政部長哈蘭德（Deb Haaland）、教廷駐阿根廷大使Miroslaw Adamczyk等人寒暄致意、自然互動。
就職典禮首先演奏巴國國歌，接著由國會議長歐斐拉（Silvio Ovelar）致詞。隨後，總統當選人貝尼亞及副總統當選人亞力安納在議長歐斐拉監誓下，就任巴拉圭總統及副總統。現場鳴放禮砲，並有軍機飛越觀禮台上空向新任正副元首及致賀外賓等致意。
貝尼亞就職演說時談到，將以地緣政治視野建立聯盟及合作，尋求衡平的協議，巴拉圭以友誼及合作精神，與中華民國台灣等具有深刻感情的國家來往即為明證，且彼此之間非僅以盟友，而是以「兄弟之邦」相對。
就職典禮結束後，賴清德與各國慶賀團代表前往亞松森大教堂，參加宗教祈福儀式。儀式於亞松森總主教Cardebal Adalberto Martínez Flores致詞後，現場演奏聖歌，為巴國祈禱，氣氛隆重莊嚴，貝尼亞也與各國代表相互致意，隨後，各國慶賀團代表返回總統府，向貝尼亞總統伉儷致賀。
賴清德午間應邀出席貝尼亞總統伉儷午宴，席間與各國慶賀團成員互動熱絡；下午則前往緊鄰總統官邸之羅培斯元帥大道，觀賞向慶賀團致敬暨慶祝亞松森建城486周年之檢閱軍警遊行。賴清德也穿上巴拉圭特有棉織衫服飾—Aopoí，參加今晚在總統府旁河濱大道舉行的表演晚會。