賴清德稱台灣沒有獨立路徑　藍委批沒新意：台獨的借殼上市

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賴士葆質疑，使用中華民國這四個字是為了拉攏中間選民，賴清德現在謹慎地延續蔡英文路線，但是民進黨人始終奉行民進黨黨綱第一條建立主權獨立自主的台灣共和國，可以做不可以說。
賴士葆認為，過去賴清德自許是務實的台獨工作者，這個標籤永遠存在，任他如何清洗漂白都不會改變，因為賴清德現在就正在落實他的「務實」，就是為了選票把自己洗滌台獨標籤以靠攏中間選民，現在會變的人保證將來會變。
此外，賴士葆也提到，蔡英文執政這幾年，多少人在為中華民國嗚咽，因為蔡政府把中華民國消失了，依據中華民國憲法當選的總統幾乎不承認中華民國的存在，心中提到中華民國彷彿感到可恥，因為違背內心台獨的良知，內外極其違和，無法掩飾。
賴士葆指出，蔡英文2020就職演說提到中華民國4次、台灣46次，2020國慶演說提到中華民國3次、台灣35次，2021國慶演說提到中華民國9次、台灣51次，2022年國慶演說提到中華民國3次、台灣45次，而前總統馬英九政府時代沒有任何這類的統計，心中有無中華民國，不言自喻。
最後，賴士葆表示，2016年蔡英文在第一次當選外交出訪參觀巴拿馬運河，還有2019年宜蘭事與美國洛克維爾市簽締姊妹市的時候，代表國家的簽名都是「台灣總統」President of Taiwan（ROC）而不是「中華民國總統」。賴清德現強調不改國名沒有實質意義，因為民進黨實際上只把中華民國供著罷了，賴清德現在是黨主席，何不先務實地把台獨黨綱改了？