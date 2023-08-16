10天前才絞死運毒犯！一對男女沒在怕攜587萬元毒品闖新加坡被逮
新加坡擁有堪稱全球最嚴的毒品法律，雖然人權團體多次呼籲廢死，但星國仍堅信死刑是有效的犯罪威懾，於7月底至8月初，在10天內3度執行絞刑，處死了3位毒品犯。然而，死刑似乎並未達到有效威懾，新加坡於上週日在兀蘭關卡破獲一起走私毒品案，一男一女攜市價超過24萬9800新加坡幣、約新台幣587萬6630元的毒品闖關，這對毒鴛鴦之後很可能也將面臨極刑下場。
記者倪浩軒/綜合報導
根據《聯合早報》報導，新加坡肅毒局表示，這對32歲男子與36歲女子，開車攜帶2337克的海洛英以及12克的冰毒試圖闖關，但當局事前早已鎖定他們，攔下後仔細搜查，順利在車上起獲藏有毒品的包裹以及吸毒用具。
肅毒局指出，這對男女已遭逮捕，目前案情仍在進一步調查中。未來會繼續在國境關卡嚴加檢查，避免毒品與其他違禁品流入。
根據新加坡民權組織思考中心（Think Centre）數據，該國有七成的絞刑都和與毒品相關的罪行有所牽連，例如販運走私。儘管人權團體與國際社會多次呼籲廢死，但新加坡政府仍堅信死刑是有效的犯罪威懾。
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