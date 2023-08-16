台中身障女流浪24天！只記得「在超商等老公」 夫妻重逢緊握雙手
台中市警方12日凌晨獲報，一名女子獨自坐在超商休息區整夜，滿臉疲態，店員發覺有異報案，員警趕抵後發現女子姓名、住處一問三不知，只記得丈夫提醒「要在超商等待」，警方懷疑女子是失蹤人口，因此帶回警局，發現已經通報失蹤24天，事後順利聯絡到莊姓丈夫，他趕到派出所一見到妻子，情緒激動表示「她是我太太」，並緊緊握住她的手，令人動容。
記者孫唯容／綜合報導
本（8）月12日凌晨3時許，台中市第六分局永福派出所獲報，一名女子呆坐休息區整晚，似乎要在超商夜宿，員警到場後，發現女子精神狀況有異，無法回答自己的姓名、住處地址，不過在員警束手無策下，女子突然背出自己的電話號碼，警方一查發現是40歲的徐姓女子，早在7月20日就被通報為失蹤人口。
員警第一時間通知家屬，莊姓丈夫接到電話後，立刻騎著腳踏車衝到派出所，看到妻子後激動地表示「她是我太太」，更緊緊握住妻子的手；莊男表示，7月20日自己外出工作時，請徐女先在超商休息等待他下班，不料自己下班後去找徐女，人卻不知蹤影，便向警方報案請求協尋，而妻子也牢記「待在超商等」，所幸最終順利找到人，否則不知道妻子還要露宿街頭多久。
警方提醒民眾，家中如有易走失的親人，切莫讓其獨自外出並可向社會局申請「愛心手鍊」或在隨身之衣物繡上姓名、聯絡電話等資料，以利查證迷途者身分及聯繫家屬。