夾娃娃機宵禁9月上路 新北經濟發展局：加強輔導住宅區業者
「新北市自助選物販賣事業管理自治條例」將於今年9月1日正式上路實施，對於業者的設置地點及營業時間限制，日前開放位於住宅區的自助選物販賣機業者提送夜間維護管理計畫，新北市經濟發展局今（16）日發布新聞稿表示，目前已有32家業者提送計畫書，其中有10件通過核准，將持續加強輔導業者維持營業秩序及合法經營，尋求商業發展及居住安寧的平衡點。
記者吳嘉億／新北報導
新北市政府經濟發展局長何怡明表示，除了現行管理機制，考量學童身心健康及住宅區居住安寧，條例訂定營業場所主要出入口應鄰接寬度6公尺以上道路，且距離國民中小學及高中職學校100公尺以上；另位於住宅區的店家應擬具夜間管理維護計畫，經許可後始得於晚上10點至隔天上午8點營業。
新北市政府經濟發展局表示，新北市自助選物販賣事業管理自治條例施行在即，為使業者了解條例相關規範，已發函給列管中業者，提供相關法規、說明會訊息及諮詢電話供業者參考，並於經發局官網建置空白表單及範本，公告事項中提供夜間管理維護計畫撰寫重點說明，如營業場所監視設備、夜間管理之機制等。
新北市政府經濟發展局補充說明，第2場次說明會將於8月18日假新北市政府稅捐稽徵處10樓會議室辦理，歡迎業者參加，可到報名網址報名參加，如有報名問題可洽經發局新北市政府經濟發展局聯絡電話:(02)29603456，分機5308、5310、5312、5314、5316、5278~5283。