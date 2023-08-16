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今年鬼月很兇！活屍遊行、墓碑鎮鬼娃復活　樂園「另類消暑」優惠

▲今年鬼月很兇！農曆七月鬼門開晚上曬衣服、不能含冰塊等一堆禁忌，樂園卻搞鬼祭出「另類消暑」優惠！新竹六福村主題樂園回歸墓碑鎮百人活屍大遊行；劍湖山世界預告「驚嚇列車」回來了。（圖／六福村提供）
▲今年鬼月很兇！農曆七月鬼門開晚上曬衣服、不能含冰塊等一堆禁忌，樂園卻搞鬼祭出「另類消暑」優惠！新竹六福村主題樂園回歸墓碑鎮百人活屍大遊行；劍湖山世界預告「驚嚇列車」回來了。（圖／六福村提供）

記者蕭涵云/綜合報導

今年鬼月很兇！晚上曬衣服、不能含冰塊等一堆禁忌，卻偏偏有人熱愛在農曆七月鬼門開來挑戰，全台遊樂園更趁此刻大大搞鬼，還祭出「另類消暑」優惠！新竹六福村主題樂園確定回歸全台最大墓碑鎮慶典，號召「靈魂扮侶」來場百人活屍大遊行；劍湖山世界也預告，詭異笑容的小丑列車長領軍「驚嚇列車」回來了。

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📌六福村主題樂園：全台最大墓碑鎮活屍遊行
六福村主題樂園即將回歸全台最大墓碑鎮，號召熱愛扮鬼的「靈魂扮侶」，來場百人活屍大遊行。IG小編細數舉凡看到普渡供品想第一個食用、看到燒金紙覺得有零用錢可以花、害怕強光&日曬、喜歡和人類形影不離想成為好兄弟的症狀，快加入一起在樂園中鬼混的行列。

▲六福村美國大西部區變身萬聖鬼城「墓碑鎮」，鎖定熱愛西方萬聖節文化的遊客。(圖/六福村提供)
▲新竹六福村主題樂園回歸全台最大墓碑鎮慶典，號召百人活屍大遊行。（圖／六福村提供）
六福村主題樂園即日起，開賣下殺53折的早鳥雙人預售票，兩人同行1530元。更偷偷透露，驚悚的「邪惡鬼娃Renee」也將再度復活，期待隨時隨地嚇人或被嚇的快感。

▲六福村厄鈴惡靈「墓碑鎮」今年召喚10呎高「嗜血大惡魔」矗立於惡魔大道上。(圖六福村提供)
▲六福村厄鈴惡靈「墓碑鎮」，過去曾召喚10呎高「嗜血大惡魔」矗立於惡魔大道上。（圖／六福村提供）
📌劍湖山世界：「驚嚇列車」回來了！你敢不敢上車
劍湖山世界預告「驚嚇列車」回來了，8個不同的驚嚇場景車廂，加上詭異笑容的小丑列車長、殭屍人、狼人及電鋸男等角色輪番出沒，不用戴上特殊眼鏡就能體驗半獸人攻擊列車的動感刺激。業者還對大家嗆聲，「你敢再次上車嗎？」挑釁意味濃厚啊。

9月3日前還祭出超刺激的「維京巨浪」，推出水超人×夏Party×水陸一票暢玩活動優惠，水陸全日暢玩599元、午後水陸瘋玩只要450元。

▲劍湖山世界預告「驚嚇列車」回來了。（圖／翻攝自劍湖山世界FB）
▲劍湖山世界預告「驚嚇列車」回來了。（圖／翻攝自劍湖山世界FB）

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