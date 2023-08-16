易寶宏服「爽監」原來是漏勾吸毒紀錄　蔡清祥說話了

「星二代」易寶宏日前被爆在外役監服「爽監」，立即被矯正署移回一般監獄。後經調查，原來是北監承辦人漏勾毒品紀錄，以致易寶宏獲遴選。法務部長蔡清祥今（16）日表示，已要求矯正署對遴選過程嚴格把關，對於各監所初核的成績，要做嚴格審查。
記者潘千詩／台北報導
蔡清祥說，遴選外役監是由各監所初核，再由矯正署審查，此機制如果還有需要檢討改進，後續的修法工作會持續進行，雖然《外役監條例》三讀通過，但後續還有很多工作會繼續檢討，例如：行刑累進處遇修例、外役監遴選辦法、受刑人返家探視辦法，法務部會做通盤性檢討；如有需要，會進一步修法，納入外部人士審查。
對於北監承辦人為何在易寶宏的「審查基準表」上漏勾毒品，讓易寶宏拿到100分？
矯正署副署長楊方彥表示，承辦人是在2021年12月到任，所以2022年是第一次審查易寶宏的初核業務，以致出現疏失；易寶宏曾有觀察勒戒的紀錄，基本上判決書都有附註，承辦人是看判決書的正面，認為易是初犯，因為觀察勒戒不算累犯，以致於他產生誤會，在審查表的最後一欄項目中將初犯勾選到「無」。
楊方彥說，審查表除承辦人勾選外，還要加上單位主管也要覆核，單位主管也沒有查清楚，會一併追究責任。