台南美食快閃SOGO！彩色龍鬚糖、南部粽必吃 金箔蛋捲現折350元
遠東SOGO百貨忠孝館「台南美食物產展」限時登場，即起至8月29日，集結共50家府城在地美味店家，移師北上把台南各區高評價及只有在地人才知道的推崇人氣美食、伴手禮及精湛工藝搬到SOGO忠孝館，包括法式龍鬚糖、無添加果乾棒棒糖、拾參馬卡龍、道地南部粽，還有超吸金的金箔蛋捲禮盒，8月26日限定30組現折350元，逛完整場就像去了一趟台南美食之旅！同時，微風信義年數盛事「信義之夜」將於8月25日晚間登場，以魅力邁阿密之夜為主題，沙灘、棕櫚樹、美食、時尚元素一次擁有。
記者鍾怡婷/綜合報導
遠東SOGO台南美食物產展，甜點美食必吃的有「強尼甜點工藝 法式龍鬚糖」，傳統製糖工藝尬法式甜點美學，蹦出新滋味，傳統龍鬚糖加入玫瑰荔枝覆盆子，好吃又好拍（6入組，特價285元／盒）；「麻豆勇伯農產行」除了新鮮剛摘的麻豆柚子，可以一路放到中秋節外，還可預購台灣在地農產月餅組合，內含柚香檸檬，雲林地瓜白玉口味、高雄8號產銷履歷的紫薯紅豆口味等，全台農村好物集結成六入美味月餅（399元／盒）。
還有想飛「金蘭契友金蛋捲禮盒」 ，將黑豆蛋卷加入金箔製成，黑金外表奢華又特別，並且在8月26日限時特價500元（僅限30盒，原價850元／盒）；台南才有賣的「拾參馬卡龍」首次北上，義式減糖配方不甜膩，馬卡龍8顆／組480元，8月19日特價400元／組（限量30盒）；「幸福蛋」果乾珍珠棒棒糖，將天然果乾製成棒棒糖，內有多種不同款果乾可選擇，165元／支（大）、50元／支（小）。
傳統小吃包括隱身在麻豆中央市場，傳承至南瀛飄香一世紀的「麻豆助碗粿」泰辣打拋豬碗粿（80元／入、150元／2入）遵循古法的製作過程，保留家傳炊粿手藝，由第四代陸續研發新口味，替傳統美食注入異國新滋味。「樂廚食玩」黑蒜肉骨茶麵（售價230元／碗），純正湯頭每天花費數小時熬煮，搭配精選麵條，每口都回味無窮；當然不可錯過的還有「品香肉粽」，道地的南部肉粽，將糯米與拌料爆香炒熟後一起包進粽葉，Q彈米飯香氣十足。
除了經典美食，臺南府城同樣有很多深藏不露的在地職人精湛傳統工藝和養生食補推薦，包括以玉石雕刻聞名的羲宥工坊玉雕大師-郭羲宥、臺南傳承四代老店的張萬春洋傘，由最專業的傘職人提供現場修傘服務，現場還有精彩的府城文化體驗，包括臺南特色景點 鹽山造景、巧克力龍鬚糖DIY、古早味甜點 鹽鹵豆花DIY。8月12日起，美食展當日累積滿500元，頻同卡號之載具發票可兌換「古早味肉包」、「精美手工杯套」等。
並且微風信義年度時尚盛事「信義之夜」，將於8月25日晚間6點盛大舉辦，今年以「MIAMI night魅力邁阿密之夜」為主題，邀請「鱷鄰居&沙西米」，讓你來場與鱷魚的超近距離接觸；想體驗邁阿密俱樂部午夜的熱鬧喧騰，微風邀請了微風男神DJ「孫麥傑MAI」、鐵肺歌手「Miusa妙莎」及神秘嘉賓為當晚帶來精彩的音樂盛典外，更安排了一場熱情如火的巴西Samba表演，再搭配一杯由知名丹麥品牌Georg Jensen所設計低調奢華氣泡酒或Snoop Dogg合作推出特別版紅酒，猶如置身在邁阿密。
8月25日憑微風積點禮遇會員於館內指定區域單筆消費達門檻，即贈該檻酬賓點數回饋，高級珠寶滿3萬元贈1萬5千點（1500元）；國際精品滿1萬元贈1萬點（1000元）；名品服飾、時尚生活滿5千元贈5千點（500元）；香氛保養、運動名品、化妝品滿3千元贈3千點（300元），滿額再加碼現抵，只要於高級珠寶滿30萬元現抵3千元、滿50萬元現抵7千元；國際精品、名品服飾、時尚生活、香氛保養、運動名品、化妝品滿10萬元現抵1千元／香氛、化妝品1千1百元、20萬元現抵4千元／香氛、化妝品4千2百元、50萬元現抵1萬2500元／香氛、化妝品1萬2700元。