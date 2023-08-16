明後天雨勢達顛峰！半個台灣防大雨 中南部「全天降雨」空檔少
近期天氣最不穩定的時段已經到了，中央氣象局強調，一直到週六（8月19日）台灣天氣都受到低壓帶影響，各地降雨機率明顯提高，尤其明後兩天（8月17日至8月18日）降雨將是巔峰期，中南部的雨勢空檔較少，今晚西半部仍有陣雨或雷雨，主要集中在中南部，北部雨勢相較於早上已明顯趨緩。
記者張志浩/綜合報導
天氣風險公司說明，明後天由於低壓帶位於台灣上空，大氣的不穩定度高，水氣偏多，預報資料來看各地都會有短暫陣雨或雷雨，尤其白天期間配合熱力作用，對流的發展會比較旺盛，將會有局部較大雨勢出現的機會，降雨的範圍較廣，降雨的時間也比較不固定。
氣象局提醒，今晚西半部仍有陣雨或雷雨，尤其中南部雨勢較大、降雨時間長，明後兩天主要降雨集中在中南部，北部不會像今早一般劇烈，東半部則是以午後雷雨為主。週六低壓帶向西移動，慢慢離開台灣附近，太平洋高壓邊緣逐漸向西推進，天氣會漸趨穩定，不過仍然有較高的午後熱對流雷雨發生機會，局部較大雨勢可能還是會出現。
下週日（8月20日）高壓進一步增強，午後雷雨顯著減少，僅剩山區有局部熱對流雷雨的機會，平地天氣可望不受影響。降雨減少之後，溫度將會明顯上升。天氣風險公司指出，綜觀下週，台灣以「夏季型天氣」為主，遠海上可能會有颱風或熱帶擾動繼續發展，不過預報資料顯示接近影響台灣的機會不大，颱風不影響的話，我持續受到太平洋高壓影響，主要的天氣變化將是山區的午後熱對流雷雨。