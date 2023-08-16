外資續在台股提款 黃天牧：有基本面不用顧慮資金短期進出
外資7月獲利了結AI概念股，7月賣超台股逾千億元，並呈現淨匯出約47.02億美元，8月也持續在台股提款，今（16）日台股雖小跌8.02點，外資卻持續賣超台股163.8億元。對此，金管會主委黃天牧今（16）日表示，如果整體資本市場及國家經濟各方面基本面都良好，短期資金進出不是特別需要去顧慮的事。
記者顏真真／台北報導
台股今日終場小跌8.02點，收在16446.78點，成交量新台幣3274.01億元，不過，3大法人包括外資、投信買超、自營商合計賣超123.8億元，其中自營商賣超21.62億元，投信買超61.62億元，外資賣超163.8億元，其中賣超前10名個股，半數是金融股，包括開發金、玉山金、台企銀、中信金及華南金，賣超聯電最多，再來是國泰永續高股息，還有元大台灣50、鴻海及中鋼。
對於外資持續在台股賣超，金管會主委黃天牧今日受訪時表示，「股票漲漲跌跌也是正常」，今日台股小跌，他覺得如果整體資本市場這些上市櫃公司有其基本面，國家經濟各方面基本面也都良好，「短期資金進出不是特別需要去顧慮的事」。
另外，金管會昨日公布為期3年的「金融科技發展路徑圖2.0」，預計今年底前將訂定金融業運用AI（人工智慧）指引，黃天牧今日也說明，行政院有成立AI指導小組，統合各部會政策方向，金管會初步敲定「金融業運用AI核心原則與相關推動政策」草案，涵蓋6大核心原則，基本上均遵循行政院或國科會相關方向。
黃天牧還說，6大金融業運用AI核心原則會在公共政策網路參與平台「眾開講」徵詢外界意見，若無特別意見，金管會將依此進一步訂定更具體指引內容，作為金融機構在業務或服務上使用AI或生成式AI的參考。