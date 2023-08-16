ATM故障！沒存款也能領錢「人潮擠爆」 愛爾蘭銀行急喊：得還錢
愛爾蘭銀行週二傳出由於銀行內部系統故障，導致民眾可以在ATM領出超過帳戶餘額的金錢，在帳戶沒錢的情況下，也照樣能夠領錢或轉帳。消息曝光後，愛爾蘭各地的ATM立即被排隊民眾擠爆，愛爾蘭銀行今（16）日表示，技術問題已經排除，ATM如今恢復正常，而超額提款的民眾必須得還錢。
記者倪浩軒/綜合報導
根據《路透社》報導，愛爾蘭銀行表示，由於應用程式故障，存戶可以領出超過帳戶餘額的金錢，而在戶頭內完全沒錢的情況下，也能轉出1000歐元、約新台幣3萬4854元到網路銀行的Revolt戶口，之後再從ATM透過Revolt戶口領出本應不存在的1000歐元。另外也有些用戶無法正常登入個人的網路銀行服務。
當地警方表示，他們有注意到街上ATM的異常人潮，而從X（前身推特）的用戶貼文也能看見，之後警方就開始在ATM前駐守，提醒民眾妥善管理個人帳戶的道德責任，阻止民眾繼續大排長龍。
愛爾蘭銀行表示，客戶若在故障期間提取了超過帳戶餘額的金錢，將會以透支借款的方式被認列在帳戶中，日後必須歸還。愛爾蘭銀行也對這次的技術問題致歉，並強調若有存戶因此遭遇困難，可以向銀行聯繫。