留1.7萬小費還不夠！他遭法國餐廳服務生「追出來訓斥」：應加倍
小費文化是許多人出國旅遊最擔心遇到的問題之一，不同地方有不同的風俗習慣，稍不小心可能就成為店員眼中的奧客。不過，一位義大利男子不滿抱怨，自己在法國南部城市聖托佩（Saint-Tropez）的一間餐廳用餐，餐後留下500歐元、約新台幣1萬7433元當作小費，不料餐廳服務生竟然氣到追出來訓斥他，認為他應該「努力一點」留下1000歐元才得體，讓他十分傻眼。
記者倪浩軒/綜合報導
根據當地媒體《尼斯晨報》報導，這位未透露姓名的義大利男子表示，他日前在法國南部度假勝地聖托佩的一間餐廳用餐，飯後服務生追到停車場來訓斥他，稱他留下500歐元的小費還不夠。
服務生表示，要他再努力一點，支付1000歐元的小費才能達到「最低標準」，服務生認為小費應該要接近消費金額20％才合理。但該位義大利男子則覺得，自己留下500歐元的小費已經很慷慨了。
義大利男子表示，自己覺得十分受辱，以後都再也不想來聖托佩度假了。報導指出，這不是單一事件，越來越多遊客在抱怨聖托佩的餐廳，要求遊客不合理的低消與小費，甚至還會根據前一次消費給予的小費來篩選客人，小費給得不夠大方就會被列入黑名單，故意不提供訂位預約。
聖托佩的市長希里（Sylvie Siri）表示，已經安排當地餐廳的負責人開會，將會制止這些有爭議的低消與小費文化，敦促餐廳以「更有尊嚴的方式歡迎顧客」。