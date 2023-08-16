防預售屋變爛尾樓　金管會3招強化不動產信託機制

營建業工資、物料雙漲，加上近年政府頻打炒房，讓不少中小型建商吃不消，首善之都台北市更一連發生兩起預售屋變「爛尾樓」事件，引發購屋民眾擔憂，政府又有什麼措施可以防範？對此，金管會主委黃天牧今（16）日表示，持續強化不動產信託機制，信託公會近期已修正相關規範，明定受託銀行應特別注意建商是否有財務異常，必要時須請建商提查核報告，並確保受託資金專款專用，不被移做他用。
記者顏真真／台北報導
其實，內政部日前已邀集金管會及金融業開會，討論如何強化保障民眾購買預售屋權益，民眾也很關心政府到底會如何保障購屋族的權益。對此，黃天牧今日受訪時強調，內政部相當積極，未來調整方向目前還在溝通階段，不過，在過去2年期間，金管會和信託公會及銀行業已陸續採取3大措施，強化不動產信託機制。
金管會銀行局長莊琇媛也表示，內政部已在處理，若內政部有需要，金管會也可提供協助，針對不動產價金信託或不動產開發信託這部分，2022年1月信託公會就有建議修正「預售屋不動產開發信託與價金信託業務應行注意事項」，當買方通知跟賣方（建商）有買賣糾紛，受託銀行就要通知建商，可在買賣問題解決前，將買方價金先扣留在信託帳上，避免被建商動用，等到糾紛解除後才能動用。
此外，金管會之前也有依行政院消保會建議，提醒受託銀行若知道建商有任何財務困擾或財務糾紛，應進行查證程序，必要時可請建商提供改善措施。
不僅如此，近期金管會也已核准信託公會進一步修正「預售屋不動產開發信託與價金信託業務應行注意事項」，明定受託銀行發現建商有任何財務異常時，必要時要請建商提出查核報告。莊琇媛強調，不動產信託機制主要是確保資金專款專用，不具有履約保證功能，受託銀行也有義務確保受託資金不會隨意移作他用。