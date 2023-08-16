嘖嘖群眾集資總金額破百億大關！3大策略拚3年內拿下200億里程碑

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自2012年至2018年創業初期，群眾集資仍是屬於小眾產業，整體集資規模難與電商產業相比，直到2020年後，疫情影響全世界，增加電商需求，同時也帶動群眾集資的高速成長，近三年間，嘖嘖單一案件的群眾集資最高金額曾達2億規模。
在這11年、100億的里程碑中，嘖嘖也從中摸索、觀察到群眾集資產業為社會帶來3大價值。首先，有超過62億為支持具原創概念的專案，像是致力於打造符合日常生活所需的家居品牌「眠豆腐」等，顯示出「原創」依舊是群眾集資市場中，最具引響力的能量，「我們希望能跳脫過去單純的平台角色，成為原創概念的合作夥伴。」
在成功達標的5500個案件裡，以「文化內容」為主題的提案正蓬勃崛起，至今已協助逾1400個「文化內容」專案募集資金，這些文化內容專案包括遠流出版社重現金庸百年經典全套，以及由五口創意製作的音樂劇「驚釀小酒館」，成功引入網紅文化，透過嘖嘖平台發行原聲專輯。
徐震發現，許多創業家透過嘖嘖獲得連續性的成功，像是台灣真空飲料品牌源源鋼藝，即是透過群眾集資創造自由品牌，結合既有的製造技術，一步步開發叫好又叫座的餐具用品。
嘖嘖第一個100億耗時11年，徐震今日宣布，將於2026年達成第二個100億，其策略包含加速原生創意、拓展在地文化、擴大成長規模等，預計將在3年內達成單年集資額45億、累計集資額200億、累計會員數300萬等3大目標。