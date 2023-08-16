修平國際志工跨海送愛 泰北、馬來西亞偏鄉學生受惠

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陳建勝校長表示，修平科大國際志工隊師生，在泰北及馬來西亞是擔任大哥哥大姊姊角色，除了入班教學，推廣良善文化與華語文教育外，更帶領異國中小學生體驗營隊的有趣，進而培養學習興趣，受惠學童超過2,000人次。
值得一提的，本次馬來西亞國際志工隊，也將修平科大獨特的探索教育課程導入服務，運用體驗學習方式，讓參加活動的中小學生藉此培養領導力、溝通技巧與解決問題的生活技能，並深刻體會「做中學、學中做」樂趣，深獲當地服務學校好評。
今年參與國際志工服務的陳昱潔，目前就讀修平科大人力資源管理與發展碩士班。她說，此次國際志工隊的任務，主要是關懷偏鄉的中小學學生，提供陪伴與輔導。為了確保活動品質，早在數月前，帶隊老師以及核心幹部便安排一系列精實的教育訓練。對於活動流程、輔導技巧、安全維護、服裝儀容等，更是多次召開會議檢討改善，並達成共識。
陳昱潔說，國際志工是一次很新奇的體驗，在執行過程中，雖然很操、很累人，但任務完成後，感覺成長許多、很有成就感！
陳建勝校長表示，修平科大致力落實大學社會責任，自民國100年開始，修平國際志工便已跨海執行「帶動中小學社團」任務，成效良好。以今年暑假為例，二支志工隊分赴泰北及馬來西亞十所中小學，憑著滿滿熱忱與活力，教導偏鄉中小學生課業，也拓展他們視野，有付出，但也從中獲得發揮專長機會，學生們都覺得收穫良多。