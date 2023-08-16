等嘸訂單！無薪假人數再破萬　燒到電子大廠、800人實施

盼達零死亡願景　行政院預計明通過《道路交通安全基本法》

▲行政院明日將頒布「行人交通安全政策綱領」，並討論通過《道路交通安全基本法》。（資料照片／記者許若茵攝）
▲行政院明日將頒布「行人交通安全政策綱領」，並討論通過《道路交通安全基本法》。（資料照片／記者許若茵攝）

記者陳威叡／台北報導

近來台灣交通被封上「行人地獄」污名，此外「還路於民大遊行」將在下周日登場，對此行政院官員今（16）日表示，明日院會將頒布「行人交通安全政策綱領」，也預計討論通過《道路交通安全基本法》草案，參考瑞典經驗期盼達成零死亡願景，政院也將組織中央交通安全會報，由院長擔任召集人，跨部會、中央地方合作，共同合作改善交通問題。

我是廣告 請繼續往下閱讀
近來台灣交通被貼上「行人地獄」標籤，此外行人零死亡推動聯盟也預計在下周日在凱道舉行「還路於民－行人零死亡」大遊行。面對道安問題。政院官員說明，交通部明日將於行政院會提出「行人交通安全政策綱領」，內容參考瑞典零死亡的概念，期盼達到零死亡願景。

該官員表示，針對道路交通安全，政策綱領中有三大核心目標，包括守護行人安全、強化責任駕駛及普及公共運輸，核心手段是推動《道路交通安全基本法》，作為跨部會及各級政府維護交通安全的依據，希望能列入下會期優先法案。政院也將組織中央交通安全會報，由院長擔任召集人，跨部會、中央地方合作，共同合作改善交通問題。

而三大目標中，在守護行人安全部分，該官員說，校園人行空間改善與落實弱勢族群行人安全都陸續完成，同時在工程面上，則是透過都市與交通設計來改善，例如部分路段採人車分離，減少人車衝突。

強化責任駕駛方面，該官員說，分為工程、教育、監理及執法4大面向，教育面會將行人優先停讓文化納入校園課程，監理則汽機車考照制度要更嚴格，尤其台灣機車族眾多，死傷數持續攀升，須強化駕駛危險感知能力；執法面目前已完成《道路安全處罰條例》44項修正案，預計在6月上路。

至於普及公共運輸，該官員指出，近期提出的Tpass通勤月票獲得好評，未來會持續辦理，另將加強補助公共運輸路網，計畫補助22縣市客運業者加密班次，替代原有私人運具，並透過開闢幹線公車提升運輸效率和服務水準，也透過共享運具，完成最後一哩路。

又是行人地獄！屏東7旬老婦綠燈走在斑馬線上　遭左轉車撞上身亡

捍衛路權　郭倍宏提3主張籲洗刷台灣「行人地獄」汙名

專訪／車禍年死3000人！台灣成行人地獄　邱顯智批交通部態度消極

又見行人地獄！三重男走斑馬線上　遭拖吊車撞飛送醫不治

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀