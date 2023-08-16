盼達零死亡願景　行政院預計明通過《道路交通安全基本法》

我是廣告 請繼續往下閱讀
該官員表示，針對道路交通安全，政策綱領中有三大核心目標，包括守護行人安全、強化責任駕駛及普及公共運輸，核心手段是推動《道路交通安全基本法》，作為跨部會及各級政府維護交通安全的依據，希望能列入下會期優先法案。政院也將組織中央交通安全會報，由院長擔任召集人，跨部會、中央地方合作，共同合作改善交通問題。
而三大目標中，在守護行人安全部分，該官員說，校園人行空間改善與落實弱勢族群行人安全都陸續完成，同時在工程面上，則是透過都市與交通設計來改善，例如部分路段採人車分離，減少人車衝突。
強化責任駕駛方面，該官員說，分為工程、教育、監理及執法4大面向，教育面會將行人優先停讓文化納入校園課程，監理則汽機車考照制度要更嚴格，尤其台灣機車族眾多，死傷數持續攀升，須強化駕駛危險感知能力；執法面目前已完成《道路安全處罰條例》44項修正案，預計在6月上路。
至於普及公共運輸，該官員指出，近期提出的Tpass通勤月票獲得好評，未來會持續辦理，另將加強補助公共運輸路網，計畫補助22縣市客運業者加密班次，替代原有私人運具，並透過開闢幹線公車提升運輸效率和服務水準，也透過共享運具，完成最後一哩路。