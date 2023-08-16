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黨中央關切後改口支持侯友宜？潘一全：七月見鬼了根本沒聯絡

▲潘一全（右一）打臉國民黨中央，表示自己不可能改口支持侯友宜。（圖／翻攝潘一全臉書，2023.08.16）
▲潘一全（右一）打臉國民黨中央，表示自己不可能改口支持侯友宜。（圖／翻攝潘一全臉書，2023.08.16）

記者顏幸如／南投報導

南投縣議會副議長潘一全日前在臉書唱衰國民黨總統提名人侯友宜，不僅稱他「無情關公」，還說「如果他當選我就一輩子吃素」引發爭議。國民黨考紀會主委黃怡騰今指潘一全已經改口，會唯一支持侯友宜。潘一全卻狠打臉：「他遇見鬼了！根本沒聯絡啊！」

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國民黨決定提名侯友宜當天，南投縣議長何勝豐就以「要當中立的議長」為理由退出國民黨，日前彰化縣議長謝典林也跟進。南投縣副議長潘一全13日在臉書發文，指關公對兄弟有義，可以幫兄弟受苦受難，質疑「侯友宜是這種人嗎？別人需要他時把人家當空氣，現在需要人家幫他就說他拜關公，他的關公是哪一國的？」潘一全形容侯友宜是無情關公，並說侯友宜一定不會當選。如果會當選，他一輩子吃素。

▲潘一全前天在臉書唱衰國民黨總統提名人侯友宜。（圖／翻攝潘一全臉書，2023.08.16）
▲潘一全前天在臉書唱衰國民黨總統提名人侯友宜。（圖／翻攝潘一全臉書，2023.08.16）
國民黨考紀會主委黃怡騰今（16）日受訪時指出，據他事後了解，潘一全已進一步解釋，仍會唯一支持侯友宜，他也建議潘應該更樂觀看待選情、多說一些正面的話，並期待潘能為黨做出更多正面積極的事情，拉到更多的票源。

但黃怡騰說法旋即遭潘一全打臉，潘一全下午接受媒體電訪查證時表示，他不認識侯友宜，不支持他並非私人恩怨，也非外傳跟自己過去的案件有關，只是單純認為他無情無義，所以他「不可能支持侯友宜，更不可能改口說出『唯一支持侯友宜』這樣的話！」

潘一全指出，從13日臉書發文至今，國民黨中央黨部沒有人打電話給他，考紀會也沒跟他聯絡，不知為何會傳出他改口唯一支持侯友宜？今天農曆七月初一鬼門開，潘批評黃怡騰「他是遇見鬼了吧」！

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