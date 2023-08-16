不怕經濟放緩！中國外交部：炒作「疫後經濟復甦」終將被現實打臉
中國疫情後經濟增長持續放緩，《反間諜法》嚇退外企、中國人民銀行緊急降息、年輕人失業率增長、碧桂園與中植系「中融信託」接連爆發債務危機等令各界擔心是否對全球經濟發展構成風險。對此，中國外交部長汪文斌也出面「熄火」做出回應，先稱經濟恢復是階段性前進的過程，又反諷炒作中國疫後經濟復甦問題者，「最終難免被現實打臉的命運」。
國際中心楊智傑／綜合報導
中國外交部發言人汪文斌16日（周三）表示，中國經濟放緩對全球構成風險的論調「有悖事實」，他強調就事實層面來看，中國經濟持續恢復，總體回升向好，依然是世界經濟增長的重要引擎，「中國經濟高質量發展紮實推進，提質增量亮點紛呈。消費對經濟增長的拉動明顯增強、產業升級態勢持續、外貿韌性強優勢持續顯現。」
但汪文斌也坦言，目前全球經濟復甦乏力，全球通貨膨脹持續，金融市場動盪，債務壓力上升，各國經濟都面臨著不小的挑戰。
他提到，「中國疫情防控平穩轉段後，經濟恢復是一個波浪式發展、曲折式前進的過程，難免會有發展中的困難和前進中的問題，但我們從不避諱問題，而是採取措施積極加以解決，成效也已經或正在顯現」；汪文斌也特別點出，少數西方政客和媒體放大炒作中國疫後經濟復甦進程中存在的階段性問題，直言「最終難免被現實打臉的命運」。