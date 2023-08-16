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掃到碧桂園颱風尾！外資大砍金融股　這5檔居前10大賣超個股

▲中國碧桂園、中植系的「中融信託」爆債務危機，市場擔憂恐演變成中國版「雷曼風暴」，台灣金融股也掃到颱風尾，外資大砍金融股，今（16）日大盤更有7檔個股跌逾2%。（圖／NOWnews資料照）
▲中國碧桂園、中植系的「中融信託」爆債務危機，市場擔憂恐演變成中國版「雷曼風暴」，台灣金融股也掃到颱風尾，外資大砍金融股，今（16）日大盤更有7檔個股跌逾2%。（圖／NOWnews資料照）

記者顏真真／台北報導

繼中國地產巨擘碧桂園爆發債務危機，最大資產管理公司中植企業集團旗下「中融信託」也傳因投資房產失利，其信託產品出現未如期兌付的狀況，投資人擔憂恐演變成中國版「雷曼風暴」，加上惠譽信評也可能下調美國銀行業營運環境的評等，面對國際接連利空消息，台灣金融股也受到波及，集中及櫃買市場有9檔個股收盤跌幅超過2%，外資也大砍金融股，前10大賣超個股中，金融股就占一半，不過，金管會主委黃天牧喊話，對台灣金融體系有信心。

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根據金管會清查，本國銀行中有1家銀行參與碧桂園聯貸案，曝險金額約新台幣2.86億元，另有5家銀行銷售碧桂園公司債給22名客戶，全都是專業投資人，銷售金額共1.7億元，只是銷售的公司債並非目前傳出有問題並停止交易的11檔及違約的2檔公司債。

不過，市場擔心中國碧桂園及中融信託債務危機恐演變成中國版「雷曼風暴」，加上國際信評惠譽也可能下調美國銀行業營運環境的評等，面對國際接連利空消息，台灣金融股也掃到颱風尾，金融類股指數開低走低，終場跌了1.4%，其中集中市場有7檔金融個股跌超過2%，包括兆豐金、中信金、王道銀行、台企銀、中再保、旺旺保、統一證，櫃買市場則致和證跌逾3%，宏遠證也跌超過2%。

不僅如此，今日3大法人在台股也賣超123.8億元，其中自營商賣超21.62億元，投信買超61.62億元，外資賣超163.8億元。值得注意的是，外資賣超前10名個股中有半數是金融股，包含開發金、玉山金、台企銀、中信金及華南金，賣超最多的是聯電，調節4萬8206張，接著是國泰永續高股息，達3萬3144張，開發金、玉山金及台企銀也在賣超前5名之列，外資各調節2萬0067張、1萬8044張及1萬5003張。

不過，金管會主委黃天牧喊話，目前看來台灣金融業曝險相對有限，他對台灣金融體系有信心，對於外資持續賣超台股163.8億元。他則說，如果整體資本市場這些上市櫃公司有其基本面，國家經濟各方面基本面也都良好，短期資金進出不是特別需要去顧慮的事」。

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