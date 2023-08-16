掃到碧桂園颱風尾！外資大砍金融股　這5檔居前10大賣超個股

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不過，市場擔心中國碧桂園及中融信託債務危機恐演變成中國版「雷曼風暴」，加上國際信評惠譽也可能下調美國銀行業營運環境的評等，面對國際接連利空消息，台灣金融股也掃到颱風尾，金融類股指數開低走低，終場跌了1.4%，其中集中市場有7檔金融個股跌超過2%，包括兆豐金、中信金、王道銀行、台企銀、中再保、旺旺保、統一證，櫃買市場則致和證跌逾3%，宏遠證也跌超過2%。
不僅如此，今日3大法人在台股也賣超123.8億元，其中自營商賣超21.62億元，投信買超61.62億元，外資賣超163.8億元。值得注意的是，外資賣超前10名個股中有半數是金融股，包含開發金、玉山金、台企銀、中信金及華南金，賣超最多的是聯電，調節4萬8206張，接著是國泰永續高股息，達3萬3144張，開發金、玉山金及台企銀也在賣超前5名之列，外資各調節2萬0067張、1萬8044張及1萬5003張。
不過，金管會主委黃天牧喊話，目前看來台灣金融業曝險相對有限，他對台灣金融體系有信心，對於外資持續賣超台股163.8億元。他則說，如果整體資本市場這些上市櫃公司有其基本面，國家經濟各方面基本面也都良好，短期資金進出不是特別需要去顧慮的事」。