瓊斯盃／中華白輸58分！美國隊主帥「不給破60分」 賽後解釋原因
美國加州州立大學爾灣分校（UC Irvine）在威廉瓊斯盃持續展現統治力，今（16）日以117:59擊敗中華白隊，目前5勝0敗排名第一。賽後UCI總教練Russell Turner表示，第二節是整場比賽的關鍵，也透露為何末節要下達「不讓對手拿60分」的指令。
記者黃建霖/臺北報導
這場比賽首節中華白打得不錯，該節打完僅僅只落後5分，但第二節受迫於對方的高壓迫性防守，球的運轉停滯、只剩下單打獨鬥，該節被打出29:8的攻勢，進攻受挫也影響到防守表現，被對方後衛Justin Hohn連砍14分，勝負也大致底定。
Turner教練賽後受訪時表示，5天5戰對於球員身心靈來說是個挑戰，但在場上球員還是讓中華白隊打得很困難，自己為球員感到驕傲。「第二節是比賽關鍵，我們的防守開始加壓，這才是我們正常的防守狀態，有針對場上對手的打球習慣去做調整，Hohn也打出非常好的表現。」
此外，雖然這一場比賽的分差比較大，但Turner教練仍誇中華白隊打得很有能量，有一些不錯的優點，「這是一隻年輕的球隊，有兩名來自美國的球員，整合很好、教練團出色，打法很具有觀賞性，我認為他們不是一支好打的球隊，他們第一節從我們手上攻下了27分，但後面幾節可能是體力下滑，也可能是受到昨天輸球造成一些心理的影響。」
至於末節被場邊收音錄到「不要讓中華白隊拿超過60分」，Turner笑著說，自家球隊也很年輕，所以希望透過這次的比賽建立他們正確的心態，上了場就要盡全力去打球，且要珍惜機會。