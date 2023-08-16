遠雄雙產品線佈局高雄　峰蘊卡位科工館特區

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遠雄建設繼科工館首排「遠雄琢蘊」後，今年5月再於三民區推出「遠雄峰蘊」，基地面積1598坪，將打造地上27樓、地下4層的雙塔建築，規劃24.5至43坪、2~3+1房的產品，總戶數526戶(住宅508戶/店面18戶) 。
「遠雄峰蘊」由101建築師李祖原操刀設計，透過空間規劃、材質運用，巧妙構築生態跳島、飄浮花園、植樹大陽台，取得「銀級綠建築」候選證書；且符合綠建築七大指標，包含「綠化量、基地保水、水資源、日常節能、二氧化碳減量、廢棄物減量、及污水垃圾改善」全方位進化；更申請業界公認難度最高的耐震標章，打造最安全、安心的未來而健康的建築。
許文宗指出，「遠雄琢蘊」去年推出迄今，銷售逾6成，鎖定的是換屋族群。而「遠雄峰蘊」主要鎖定首購及首換的自住客群。特別得是，遠雄深耕三民區3年來，已有不少支持者，遠雄峰蘊從今年5月至今已簽訂的100多戶中，有4成的買家是三民區的在地客。
「地段」是很多人購買房地產的第一考量，而在城市核心區位購屋，仍須有兩大考量，第一是品牌力、第二產品獨特性。遠雄是國內第一家提供客戶一條龍服務的大型建商，垂直整合各項窗口，將售後服務做到完善。另外在產品保固上，提供防水保固5年、地壁磚保固5年、結構安全保固25年等延長保固。預售案已購客戶更能透過「遠雄社區雲APP」，線上查看工程進度、繳款記錄、住宅圖面索取，讓客戶能隨時了解建案資訊。