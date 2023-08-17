大雨掃台還要忍3天！今明迎最劇烈雨勢 中南部「下到發黃」
今（17）日台灣天氣持續受到低壓帶影響，且雨勢一直到明（17）日將達到顛峰期，中央氣象局表示，今天中南部降雨較持續、沒什麼空檔，北部降雨相較於昨（16）日較為趨緩，但整個台灣西半部仍要留意大雨的情況，明日情況類似，且東半部午後也有明顯降雨，民眾外出務必特別留意天候。
記者張志浩/綜合報導
氣象局說明，今日受低壓帶影響，天氣不穩定，中南部有陣雨或雷雨，北部有短暫陣雨或雷雨，各地在短時間都有較強的降雨，且有局部大雨發生機率，其它地區及澎湖、金門、馬祖有局部短暫陣雨或雷雨，午後也都有局部大雨發生的機率，南部、恆春半島沿海空曠地區及蘭嶼，還特別要注意較強陣風。
週五受低壓帶持續影響，台灣整個西半部都易有短延時強降雨及局部大雨發生的機率，其中，中南部的雨勢還是比較明顯、持續，東半部也開始會有局部短暫陣雨或雷雨，午後雨勢較大；不過因爲雲量偏多且下雨，各地高溫稍下降，大致落在攝氏31至33度。
週六（8月19日）低壓帶影響減小，各地雨勢逐漸趨緩，白天西半部仍有局部短暫陣雨或雷雨，南部及午後各地山區有局部大雨，下週日至下週三（8月20日至8月23日）天氣轉微穩定，降雨趨緩，各地大致為多雲到晴的天氣，午後西半部及其他山區有局部短暫雷陣雨。