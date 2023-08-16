從大馬運毒到日本！2台男「鞋底藏毒太重」 闖關西機場當場遭逮
國際旅行疫後復甦蓬勃，但在邊境解封過後台灣旅客走私毒品遭海關查獲的例子也愈來愈多，根據《朝日電視台》報導，今年7月下旬有兩名台籍男性旅客從馬來西亞入境日本大阪的關西國際機場時，被發現鞋底藏有市值1.2億日圓（約新台幣2628萬元）毒品而遭警方當場逮捕。
國際中心楊智傑／綜合報導
日媒《ABC News》報導指出，日本警方宣布以「覺醒劑取締法」（覚醒剤取締法）起訴來自台灣的吳兆祥（33歲）和陳世肯（25歲）兩名旅客。大阪海關消息人士指出，這兩人在7月下旬試圖從馬來西亞走私毒品至關西國際機場，當安檢人員檢查至他們的鞋子時，發現兩人所穿的鞋子「異常沈重」因此起疑，發現鞋底下藏有包裝管制毒品的小塑膠袋，當場將兩人逮捕。
報導指出，兩人所挾帶的毒品各約1公斤重，市價約為日幣1.2億，相當於新台幣2628萬元，同時提到今年5月當地就發生過類似手法，且同樣由馬來西亞運毒到日本的案件，因此日本當局正加強檢查。
根據日本的「覺醒劑取締法」規定，輸入、輸出、製造管制毒品者至少得面臨1年以上有期徒刑，若上述行為具營利目的則最高可判處無期徒刑或3年以上有期徒刑，斟酌案情處1000萬日圓以下併科罰金。