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反映就業趨勢？二類生搶讀電資、管理外語沒人念　專家看法不同

▲112學年度大學分發入學日前放榜，二類組學生一窩蜂搶讀電機、資工科系，管理、財經、外語學群缺額最多，專家分析原因。（示意圖／取自unsplash）
▲112學年度大學分發入學日前放榜，二類組學生一窩蜂搶讀電機、資工科系，管理、財經、外語學群缺額最多，專家分析原因。（示意圖／取自unsplash）

記者李琦瑋／台北報導

112學年度大學分發入學日前放榜，整體錄取率達96.14%，觀察二類組頂尖熱門校系的分數，發現學生一窩蜂搶讀電機、資工科系，台大物理、機械系已擠不進前16名榜單，專家認為與半導體產業正夯，學生認為較好就業有關；另外，今年共29校缺額6464人，以管理學群缺額最多，其次為財經學群、外語學群，yes123求職網發言人楊宗斌接受《NOWnews今日新聞》採訪時表示，同樣和社會的就業氛圍有關，3學群皆為上班族認為「學非所用」的領域，但大學問網站執行長魏佳卉卻指出，缺額主要和學校挪移招生名額有關，並建議教育部要有預警機制、學校要盤點並衡量各系的招生量體。

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升學輔導專家劉駿豪表示，今年分發放榜，二類組的頂尖熱門校系前16名，只有台大材料系不是電資科系，其餘皆屬電資科系，其中台大電機最低錄取225級分仍為首位，陽明交大電機甲組、清大電機甲組平均級分，皆略高於台大資工系，顯示考生選系不選校的傾向明顯。

劉駿豪說，早期台大物理、機械還能排上二類組前幾志願，今年卻僅有台大材料排得上，除了學生對電資科系有興趣外，也考量與職涯發展有關，推測是國內半導體產業夯，學生認為「比較好就業」，且考生選系不選校狀況明顯，認為只要能進入電機資工相關校系就好，不再非台大獨尊。

魏佳卉也認為，主要就是政府一直喊台積電是護國神山、半導體產業很缺人，政策也鼓勵大學校院擴充半導體、AI（人工智慧）、機械領域等資通訊相關系所招生名額，學生看準相關產業職缺多、薪水高，認為電機系畢業後，進入台積電機率較高，可能也搞不清楚該系和機械系的差別，就選填了。

但她提醒，這就是一時的社會風潮而已，會持續多久沒人知道，畢竟台積電也放過無薪假；許多學生可能一時興起選填，但讀了之後發現沒興趣，而轉系或轉學考；科技產業的就業人口只佔全台就業人口7%，政府每年外加1000多名額，幾年下來相當增加一所大學，但是當熱潮不再、缺工議題消失，沒人知道「你究竟是進去當雞首，還是牛後」。

另外，今天分發缺額數有29校共6464人，雖然較去年少，但也是近10年次高，若以學群來看，管理學群缺額1273人最多，其次為財經學群763人、外語學群703人。

楊宗斌表示，yes123求職網日前發布的調查就顯示，上班族認為「學非所用」較嚴重的學群，依序為「文史哲」（91.3%）、「管理」（88.9%）、「藝術」（86.1%），以及「外語」（84.2%）、「社會與心理」（81.3%），剛好就是這三類學群；進一部歸咎「學非所用」導火線，以「學校所學的不具一技之長」（31.2%）為最多，再來是「主修科系造成求職時的行業範圍受限」（21.9%）、「與主修科系相關的職缺，薪資不符合預期」（17.9%）等等。

楊宗斌說，文組畢業生比理工組畢業生，發生「學用落差大」的機率要高一點，考生也會受這樣的就業氛圍影響，導致這些學系較難招生，但產業趨勢瞬息萬變，即使剛入學時念的是熱門科系，並不代表4年後畢業時，相對應的職缺仍居高不下；至於近期企業開始重視「永續經營」、「節能減碳」，紛紛成立ESG部門，帶動「農林漁牧」、「地球與環境」、「生命科學」等學程出身的人才炙手可熱。

魏佳卉卻指出，這三類學群缺額最多，主因是去年缺額太多，大學校院今年主動調減（寄存）招生名額，並挪動名額，尤其私立大學為了求生存，因應學生喜好，將去年缺額的語文學群、教育學群等名額，挪移到熱門的大眾傳播學群、財金、商管、企管相關科系，但少子化影響下，學生人數就是這麼少，經此挪動後，反而供給過剩，造成管理與財經學群大震盪。

至於外語學群，魏佳卉提到，十幾二十年前，外語系好招生，於是擴編科系，招生量體太大，孰料少子化後，母數下降，填志願人數勢必縮減。

魏佳卉說，主要就是學校判斷錯誤，招生名額配置有問題、有誤區，認為賺錢科系很多人會想念，卻沒計算到市場總體「胃納量」，其實學生選填學群、科系都有固定比例，不會因為社會趨勢、政府號召，就有太大的變化，就像想讀文科的學生，並不會因為半導體業很夯，就去選填電機系一樣。

她建議教育部在政策上要給學校更多預警機制，如哪些科系開太多名額，不符比例等，並盤點目前人才的需求，不要放任學校依學生喜好開名額；現在資通訊不斷外加名額，也要小心風水輪流轉，或許哪天會像外語學群一樣大缺額；學校應盤點並衡量各系的招生量體。

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