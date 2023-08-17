反映就業趨勢？二類生搶讀電資、管理外語沒人念　專家看法不同

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劉駿豪說，早期台大物理、機械還能排上二類組前幾志願，今年卻僅有台大材料排得上，除了學生對電資科系有興趣外，也考量與職涯發展有關，推測是國內半導體產業夯，學生認為「比較好就業」，且考生選系不選校狀況明顯，認為只要能進入電機資工相關校系就好，不再非台大獨尊。
魏佳卉也認為，主要就是政府一直喊台積電是護國神山、半導體產業很缺人，政策也鼓勵大學校院擴充半導體、AI（人工智慧）、機械領域等資通訊相關系所招生名額，學生看準相關產業職缺多、薪水高，認為電機系畢業後，進入台積電機率較高，可能也搞不清楚該系和機械系的差別，就選填了。
但她提醒，這就是一時的社會風潮而已，會持續多久沒人知道，畢竟台積電也放過無薪假；許多學生可能一時興起選填，但讀了之後發現沒興趣，而轉系或轉學考；科技產業的就業人口只佔全台就業人口7%，政府每年外加1000多名額，幾年下來相當增加一所大學，但是當熱潮不再、缺工議題消失，沒人知道「你究竟是進去當雞首，還是牛後」。
另外，今天分發缺額數有29校共6464人，雖然較去年少，但也是近10年次高，若以學群來看，管理學群缺額1273人最多，其次為財經學群763人、外語學群703人。
楊宗斌表示，yes123求職網日前發布的調查就顯示，上班族認為「學非所用」較嚴重的學群，依序為「文史哲」（91.3%）、「管理」（88.9%）、「藝術」（86.1%），以及「外語」（84.2%）、「社會與心理」（81.3%），剛好就是這三類學群；進一部歸咎「學非所用」導火線，以「學校所學的不具一技之長」（31.2%）為最多，再來是「主修科系造成求職時的行業範圍受限」（21.9%）、「與主修科系相關的職缺，薪資不符合預期」（17.9%）等等。
楊宗斌說，文組畢業生比理工組畢業生，發生「學用落差大」的機率要高一點，考生也會受這樣的就業氛圍影響，導致這些學系較難招生，但產業趨勢瞬息萬變，即使剛入學時念的是熱門科系，並不代表4年後畢業時，相對應的職缺仍居高不下；至於近期企業開始重視「永續經營」、「節能減碳」，紛紛成立ESG部門，帶動「農林漁牧」、「地球與環境」、「生命科學」等學程出身的人才炙手可熱。
魏佳卉卻指出，這三類學群缺額最多，主因是去年缺額太多，大學校院今年主動調減（寄存）招生名額，並挪動名額，尤其私立大學為了求生存，因應學生喜好，將去年缺額的語文學群、教育學群等名額，挪移到熱門的大眾傳播學群、財金、商管、企管相關科系，但少子化影響下，學生人數就是這麼少，經此挪動後，反而供給過剩，造成管理與財經學群大震盪。
至於外語學群，魏佳卉提到，十幾二十年前，外語系好招生，於是擴編科系，招生量體太大，孰料少子化後，母數下降，填志願人數勢必縮減。
魏佳卉說，主要就是學校判斷錯誤，招生名額配置有問題、有誤區，認為賺錢科系很多人會想念，卻沒計算到市場總體「胃納量」，其實學生選填學群、科系都有固定比例，不會因為社會趨勢、政府號召，就有太大的變化，就像想讀文科的學生，並不會因為半導體業很夯，就去選填電機系一樣。
她建議教育部在政策上要給學校更多預警機制，如哪些科系開太多名額，不符比例等，並盤點目前人才的需求，不要放任學校依學生喜好開名額；現在資通訊不斷外加名額，也要小心風水輪流轉，或許哪天會像外語學群一樣大缺額；學校應盤點並衡量各系的招生量體。