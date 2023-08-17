出國前再嘗台灣味！嘉義名店「林聰明沙鍋魚頭」進駐桃機二航廈
桃園國際機場第二航廈的「C3街口食趣主題候機室暨餐飲服務區」（C3、C4登機口中間），之前已有多家新餐廳進駐，包含世界咖啡冠軍王策主理品牌VWI by CHADWANG、亞洲最佳女主廚陳嵐舒所主理的樂沐糕餅鋪、米其林必比登黑金香菇滷肉飯的小王煮瓜等。即日起，嘉義名店「林聰明沙鍋魚頭」也將進駐。
記者葉盛耀/綜合報導
林聰明沙鍋魚頭自1953年位於嘉義市文化路夜市創業攤車，販賣小吃冬菜蝦仁蛋湯起家，因林聰明的父親喜愛釣魚又熱愛廚藝，遂賣起魚頭料理，至今傳承至第三代掌門人林佳慧接棒，孫女將阿公當年招牌的筆誤，將砂字誤寫成「沙」字成了品牌LOGO特色。
老店品牌創新且年輕化，料理維持傳統每日高湯熬煮10個小時以上，創出獨家口味，2019年時，美國最大影音頻道NETFLIX亞洲飲食紀錄片還特地跨海來台專訪。
「林聰明沙鍋魚頭」此次插旗桃園國際機場，除了經典的沙鍋菜、超人氣火雞肉飯，更特別於桃機首發3款新品限定套餐，「沙鍋魚排」選用無刺純鱈魚製作，讓大小旅客可安心食用。「沙鍋湯餃」則是採用「林聰明沙鍋魚頭」最新研發的香辣沙鍋水餃，口感鮮Q、美味多汁，搭配沙鍋菜湯底上桌。
林佳慧也提到，迎合國際旅客的餐飲需求，並符合低碳趨勢，因此還研發了「沙鍋植物肉排」，各式餐點配上聰明洛梅飲 、阿里山冷泡茶、聰明精釀啤酒等飲品。菜單中最低價更有麻辣鴨血豆腐套餐，僅280元，飛出國前還可再嘗一下台灣小吃風味。「林聰明沙鍋魚頭 桃機分店」目前營業時段為06：00～16：00，未來將陸續延長服務時間。