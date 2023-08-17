柯文哲民調「遭侯友宜超車」！三段式下跌關鍵曝 台北人都不挺了
美麗島電子報16日公布2024總統大選最新民調，結果顯示在「三腳督」的情況下，民進黨候選人賴清德支持度有35.7%、國民黨候選人侯友宜21.9%、民眾黨候選人柯文哲21.7%，而原本一直處於墊底位置的侯友宜首度超前，與上個月相比的話，藍綠的候選人民調都上升，唯獨柯文哲民調下跌。對此，資深媒體人黃暐瀚也針對民調作出分析。
記者張嘉哲/綜合報導
黃暐瀚表示，柯文哲從716遊行開始，狀況就開始不好，這是第一次下跌；第二次是開演唱會的時候，又跌了3%；第三次下跌則是柯文哲堅稱「我們還是有很多團結可能，但這個選項並沒有包含『郭柯配』」，堅持不當副手，民調就一路從25%跌到20％，這也驗證，很多人希望郭台銘跟柯文哲能夠合作，但現在這群人眼見希望破滅，都跑走了。
黃暐瀚說，柯文哲在這段期間都沒有什麼加分的議題，如果按照這樣的局勢往下走，柯文哲非常危險。「然而柯文哲在台北市支持度是三位候選人當中最低，落後給賴清德的32.0%、侯友宜的25.7%；除此之外，過去在高知識份子中柯文哲有絕對的優勢，但這次調查大學以上學歷支持度，柯文哲33.8%、賴清德28.9%；年輕人部分20~40歲的部分，柯文哲僅領先賴清德5%，顯示過往柯文哲優勢逐漸被削弱」。
關於「政黨輪替」的民調投票，雖然有不少比例希望能夠政黨輪替，但是如果要政黨輪替是否就應該「集中選票投給民調最高（非現在執政黨）的人」？黃暐瀚則從數據看出端倪，表示有3成的人表態願意，但是有5成的人表態不願意，在這種情況下，無論郭台銘是否進場參選，都會形成其他人無法超越30%的情況，賴清德勝率依舊是最高的。