重砲抨擊！怒批西方現代化滿是血腥罪惡 習近平：中國不重蹈覆轍
中共中央機關刊物《求是》雜誌官網，15日刊發中國國家主席習近平今年稍早的一場公開談話，重砲批評西方國家現代化的過程「充滿戰爭、販奴、殖民、掠奪等血腥罪惡」。
國際中心蔡姍伶／綜合報導
綜合中媒報導，這篇題為《中國式現代化是強國建設、民族復興的康莊大道》的文章，是習近平今年2月在「二十大精神研討班」上，發表談話的一部分，認為中共二十大報告已明確概括了「中國式現代化」的5個方面，分別是人口規模巨大的現代化、全體人民共同富裕的現代化、物質文明和精神文明相協調的現代化、人與自然和諧共生的現代化、走和平發展道路的現代化。
習近平大力誇讚中國現代化是人類歷史上規模最大，也是難度最大的，不僅包括物質文明和精神文明相協調，也倡導人與自然和諧共生。在他看來，西方現代化充滿弊端，其中又以「追求資本利益最大化」為甚，以資本為中心而非以人民為中心，導致貧富差距大、兩極分化嚴重，信仰缺失、物慾橫流，故而無法解決物質主義膨脹、精神貧乏等痼疾。
此外，習近平也批評西方對自然資源肆意掠奪，在創造巨大物質財富的同時，連帶造成環境污染、資源枯竭等嚴重問題，並充滿戰爭、販奴、殖民、掠奪等血腥罪惡，給許多發展中國家帶來「深重苦難」。
習近平強調，中華民族自己也曾經歷西方列強的侵略與凌辱，就絕不可能重複西方國家的「老路」，而是要走一條和平發展的現代化道路。